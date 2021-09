Pionnière sur le marché du café de très bonne qualité, la marque Nespresso vient de lancer deux nouveaux cafés en édition limitée: Ispirazione Novecento et Ispirazione Millennio. Ces deux nouvelles saveurs viennent enrichir la gamme Ispirazione Italiana et mettent à l’honneur le savoir-faire ancestral des torréfacteurs italiens.

Les deux nouveaux cafés, Ispirazione Novecento et Ispirazione Millennio, sont de véritables chefs-d’œuvre dans l’histoire italienne en matière de torréfaction. Avec l’entrée de ces deux produits exceptionnels dans sa gamme italienne, Nespresso a réussi le pari d’immortaliser les goûts et les arômes des cafés d’hier et d’aujourd’hui.

Ispirazione Novecento, pour un voyage dans le temps

Dégustez le nouveau Ispirazione Novecento et vous êtes vite transporté dans l’Italie des années quarante. Ce café noir fumé rappelle l’époque où l’espresso italien n’était pas servi à table, mais plutôt debout derrière un bar. Une époque où les machines à torréfier étaient chauffées au bois, où la torréfaction était plus lente et tributaire des produits disponibles en Europe en temps de guerre. La base brésilienne d’Ispirazione Novecento est agrémentée d’un mélange de grains traditionnels d’Arabica et des Robustas d’Afrique de l’Ouest. Le résultat? Un espresso intense, au corps généreux et aux notes de noix, bien présentes et épicées et à la crema dense et sombre.

Ispirazione Millennio, un bond dans le futur

Avec Ispirazione Millennio en édition limitée, Nespresso fait un grand pas vers l’avenir. Ce produit exceptionnel s’inspire de l’arôme des cafés issus des nouvelles tendances que ce soit en termes de torréfaction ou de saveurs. Les torréfacteurs ont délaissé la méthode traditionnelle et ont opté pour une torréfaction plus courte et plus douce d’Arabicas du Brésil et de Colombie mélangés à des grains du sous-continent indien. On obtient au final un café au goût frais et légèrement fruité, un café équilibré à l’acidité délicate et aux notes épicées.

Avec sa gamme Ispirazione Italiana, Nespresso propose des cafés aux arômes, goûts et influences diverses. Retrouver chez soi les saveurs d’un café à l’italienne est désormais possible. En effet, on a l’embarras du choix avec les sept capsules de café de la gamme permanente pour préparer espressos ou ristrettos. Chacune d’elles essaie de recréer l’essence d’une région ou d’une ville italienne en matière de torréfaction. Certains cafés de la gamme Ispirazione Italiana peuvent être préparés dans une version plus longue et avec du lait.