Lancée il y a deux ans, Mediacash, est devenue l’adresse incontournable pour tout ce qui concerne les produits high-tech neufs et d’occasion.

De la téléphonie à l’informatique, le multimédia, les jeux vidéo, les produits dérivés ou encore les produits vintage comme les consoles des années 80 et 90, l’enseigne a su se renouveler en proposant également des services adaptés dans le domaine de la seconde main et du reconditionnement. Une bonne façon de lutter contre l’obsolescence programmée.

Située en centre-ville, à deux pas du lycée Lyautey, Mediacach invite sa clientèle dans un bel espace de 270 m2, étalé sur deux étages. Le rez-de-chaussée est dédié aux produits high-tech avec un corner Samsung et un autre réservé à la marque Apple. Dans ce même espace, une large sélection d’accessoires pour la téléphonie, l’informatique, les produits son & image et à l’atelier de réparation. Le premier niveau est consacré aux fans de jeux vidéo, de produits dérivés et de collections rétro.

Véritable cave d’Ali Baba, Mediacah s’adresse à tous les mordus de high-tech. De l’amateur au geek, chacun trouvera ici son bonheur : smartphones, tablettes, objets connectés, accessoires, produits dérivés… Sont également proposés, un large choix de collections rétro et produits vintages rares recherchés par les collectionneurs : Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, jeux vidéo… Sans oublier des produits dérivés pour les passionnés de la pop culture: Harry Potter, Marvel, Disney, Funko Pop entre autres. Le tout à des prix abordables.

À côté d’une sélection de produits neufs, l’enseigne se distingue également par la vente d’articles d’occasion avec des appareils reconditionnés et garantis. Usés, en panne ou simplement dépassés, les appareils retrouvent une seconde vie et conservent par ce biais toujours de la valeur. Une offre «Occasion Premium » permet d’ailleurs au client de bénéficier de la reprise, du recyclage du reconditionnement de son smartphone. Une fois réparés, ces appareils sont garantis de 6 à 12 mois.

A cet effet, Mediacash dispose de son propre atelier de réparation avec des experts et des techniciens dédiés qui n’utilisent que des pièces d’origine.

Autre bon point: Mediacash propose un service de rachat avec une offre de reprise des articles dont les clients veulent se séparer contre du cash ou un bon d’achat à faire valoir sur l’ensemble du magasin. Cette offre s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Une première au Maroc.

Neufs ou d’occasion, les produits proposés par l’enseigne bénéficient d’une garantie et de prix compétitifs. En se positionnant sur ce marché de la seconde main, l’enseigne encourage l’achat responsable et participe à sa façon à la lutte contre l’obsolescence programmée. A noter enfin un service très appréciable durant ce mois de ramadan : Mediacash propose un service à domicile pour récupérer votre matériel à vendre pour vous éviter les déplacements.

Mediacash, 307 boulevard Ziraoui, (à 200 mètres du Lycée Lyautey), Casablanca.

Tél.: 05 22 20 20 55 / 06 11 20 02 50