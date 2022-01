McDonald’s Maroc poursuit son développement à un rythme soutenu, maintient les emplois stables malgré la crise sanitaire et ses répercussions et continue son extension en inaugurant un nouveau restaurant à Agadir.

Après de nombreuses ouvertures de restaurants durant ces deux dernières années à Casa Marina, Rabat Agdal Drive, Dar Bouazza, Fès Marjane, Casa Voyageurs, Tanger Gare, Berrechid et Arribat Center en 2019, Zenata et Hay Inara en 2020, et Hay Hassani à Casablanca en 2021, voici arrivé le McDonald’s Agadir Adrar, le 4e à Agadir et le 56e restaurant McDonald’s au Maroc, qui a été inauguré mercredi 29 décembre 2021, mitoyen de l’enseigne Kitea qui ouvrira prochainement sur le même site.

Le nouveau restaurant dispose d’une capacité d’accueil globale de 254 places, dont 132 en terrasse et 122 en intérieur, le tout s’étalant sur 1872m² dont 372m² d’espaces verts. Il a nécessité un investissement de l’ordre de 20 MDH et a généré 82 emplois directs.

McDonald’s Agadir Adrar intègre les tout derniers services développés par McDonald’s pour améliorer l’expérience et la satisfaction clients. Le wifi est proposé pour maximiser le confort des clients et leur permettre de rester connectés gratuitement dans les meilleures conditions. Les personnes à mobilité réduite (PMR) auront à leur disposition de multiples facilités d’accès.

Lire aussi : Réouverture du McDonald’s Corniche, plus connecté et plus green

McDonald’s Agadir Adrar offre de nouveaux espaces de restauration ultra modernes, équipés de cuisines dernière génération, qui proposent, à travers des menu boards digitaux, tous les sandwichs, desserts et formules qui font le succès de la marque depuis des décennies tout autour du monde.

Une décoration moderne aux valeurs avant-gardistes

Décor Geometry se présente comme une décoration basée sur des lettres typographiques originales qui s’entrecroisent avec les produits de la marque pour former des tableaux contemporains agréables à contempler. La texture et les arrondis de la menuiserie des tables et des sièges subliment les qualités intrinsèques de ce design. L’ensemble confère au restaurant différents espaces de confort et de tranquillité qui invitent à vivre une expérience des plus captivantes.

Dual Line pour une plus grande fluidité du McDrive

Et pour être plus efficace, passer commande sans descendre de sa voiture et ainsi gagner du temps, McDonald’s Agadir Adrar propose le système McDrive Dual Line, service au volant à double voie, avec une signalétique nouvelle génération pour prendre les commandes des véhicules deux par deux grâce à des bornes électroniques. Le Dual Line permet ainsi de servir un nombre encore plus grand de clients en un temps record.

Livraison à domicile

Les amoureux de McDonald’s pourront bénéficier de la livraison à domicile de leurs menus et sandwichs préférés. Ils pourront ainsi commander l’ensemble des produits McDonald’s et se faire livrer à la maison pour une dégustation cosy.

Ce nouveau restaurant respecte totalement les mesures spéciales anti-covid qui ont été mises en place par McDonald’s Maroc dans ses restaurants et cuisines pour renforcer l’hygiène et la sécurité de ses employés, clients et partenaires.