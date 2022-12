Ce lieu exclusif compte 188 chambres et suites qui ont été conçues pour séduire et satisfaire les voyageurs d’affaires et de loisirs. Les chambres sont aménagées de façon à être baignées de lumière et faire rayonner le mobilier épuré qui les compose. La piscine de l’hôtel à l’ambiance chic et décontractée offre une sérénité sans pareil.