Situé dans le mythique quartier de l’Hivernage, berceau touristique de la ville ocre, Jadali Hotel & Spa est un hôtel pleinement imprégné de l’esprit boutique hôtel. A deux pas des adresses huppées de Marrakech, mêlant à la fois un lieu de rencontre et de partage, Jadali Hotel & Spa a pour ambition de devenir la nouvelle institution urbaine de la ville.

Pensé par le cabinet d’architecture Imaad Rahmouni, orfèvre en matière de projets hôteliers, il a su démarquer l’édifice par une architecture épurée et minimaliste inspirée du courant Art déco et une façade végétale ornée de bougainvilliers. Une fois le seuil franchi, l’univers feutré de l’établissement se dévoile discrètement.

L’œil s’évade sur des pièces décoratives chinées chez le célèbre antiquaire Moulay Youssef. Lustres et luminaires en verre soufflé d’Italie, fauteuils vintages retapissés, tables et consoles de designer, affiches retro colorées reprenant les grands moments de l’aviation et du voyage et plein d’autres pièces uniques qui attestent d’un look rétro.

Tout a été choisi avec soin, une véritable attention portée au détail et à la qualité des matériaux, des clins d’œil et petites originalités. Dans cet écrin urbain, Jadali Hotel & Spa propose 52 chambres et suites réparties sur cinq étages. Des chambres où règnent modernité et confort offrant toutes des terrasses avec vue sur le quartier de l’Hivernage.

Design épuré, tête de lit et meubles sur mesure, sol et salle de bain en marbre, double vitrage, tablettes connectées, literie d’exception, produits d’accueil en partenariat avec la marque Atelier Cologne ainsi que tous les équipements nécessaires pour un séjour urbain au confort ultime.

Depuis son rooftop spectaculaire sur 360°, Jadali vous invite à prendre de la hauteur sur la ville rouge et de laisser votre regard voguer sur les jardins secrets de l’Hivernage. Havre de paix perché au 6e étage, le rooftop Alma tutoie le ciel et offre un bassin de nage de 15 m² chauffé en hiver aux douces tonalités vertes et aux reflets inimitables où il fait bon se ressourcer.

Restaurant Omazonia, hommage aux notes nippones

Toujours avec la même élégance chaleureuse que le reste de l’hôtel, le restaurant Omazonia, se pare d’une décoration aux tonalités végétales côtoyant, mobilier sur-mesure moderne, bibliothèque avec une collection de livres sur le Maroc, un sublime poêle en céramique importé d’Italie et un magnifique lustre moderne ornant le plafond. Le restaurant Omazonia vous accueille à toute heure de la journée en service continu.

La carte reflète des recettes qui cultivent un style japonais déclinant un large choix de viandes et de poissons grillés façon Robata, un bar à sushi et de spécialités coréennes, des fines bouches aux influences péruviennes et les incontournables smash burgers signature américaine pour réjouir les épicuriens. Le chef et sa brigade officient dans une cuisine ouverte pour partager une mise en scène spectaculaire sur le Robata, le fameux barbecue japonais pour exalter le goût singulier de chaque produit.

L’heure est à la création, au mélange d’influences culinaires riches en saveurs, des palettes aromatiques intenses et des sauces authentiques qui donnent la touche de distinction. Un véritable feu d’artifice de saveurs qui se prolonge jusqu’au dessert. S’ouvrant sur une belle terrasse verdoyante dissimulée derrière des rosiers blancs avec un accès direct sur l’avenue, les vrais amateurs de café et de thé succomberont à cette nouvelle adresse gorgée de soleil.

Du matin au soir, que ce soit pour un petit-déjeuner, siroter un mocktail, ou simplement savourer les aromes d’une large sélection de thés, infusions et cafés torréfiés sourcés dans les plus beaux terroirs à travers les cinq continents, la carte offre un éventail de boissons pour une pause gourmande.

Le Spa Yemaya, escale sensorielle

Ode à la quintessence de l’architecture marocaine, s’étalant sur une superficie de 1200 m², le Spa Yemaya est une escale sensorielle qui porte le nom de la déesse africaine des eaux douces. Entièrement dédié au bien-être, le Spa Yemaya associe savamment la culture marocaine aux pratiques ancestrales thaïlandaises et prodiguées par le savoir-faire de thérapeutes thaïlandaises.

Le Spa se pare de deux hammams un pour femmes et l’autre pour hommes à l’image des bains maures avec plusieurs tables de gommage, espaces vapeur et bassins d’eau froide, onze cabines de soins avec des équipements haut de gamme dont une suite double privative avec baignoire à hydrojet ainsi qu’un magnifique espace de détente dotée d’une somptueuse piscine intérieure chauffée pour se ressourcer.

Le Spa propose aussi une salle de fitness ouverte 24h/24 exclusivement dédiée aux clients résidents. En matière de soins capillaires, Jadali Hotel & Spa fait appel à l’expertise de la talentueuse coiffeuse, coloriste et visagiste Naima Hadji fondatrice de la marque Niya Beauty.

Lové dans un vaste espace cosy et lumineux aux lignes graphiques modernes, où s’entremêlent grands miroirs et sièges en cuir luxuriant aux équipements haut gamme, le salon de coiffure Niya Beauty au sein de l’hôtel Jadali reflète un savoir-faire, une technicité et une créativité des équipes qui en font incontestablement le salon de la haute coiffure au cœur de l’Hivernage.

Situé dans l’hypercentre de Marrakech, non loin du Palais des congrès, Jadali Hotel & Spa dispose d’un espace de réunion adapté pour vos séminaires et réunions de travail à Marrakech, agencé autour de deux salles équipées de matériel audiovisuel de haute technologie ainsi qu’un élégant espace lobby pour vos pauses café.