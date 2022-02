Pour fêter l’amour à sa manière, L’Oberoi, Marrakech propose tout au long du mois de février des échappées étincelantes sous le signe de l’émotion pour les voyageurs en quête d’intimité, de savourer des moments précieux, de se ressourcer et de faire le plein de bonnes ondes.

Le resort s’apparente davantage à un sensuel sanctuaire digne d’un grand palace oriental de la belle époque, alliant espace et luxe douillet d’une demeure authentique et dans une atmosphère paradisiaque. Dissimulé sous un ciel bleu céramique, le moindre carré est une offrande: des villas et suites spacieuse, contemporaines et intimistes comme si vous étiez seuls au monde… les grandes piscines et les jardins privatives viennent parfaire l’impulsion des perpétuels coup de foudre.

Bien plus qu’un hôtel, c’est une oasis où les espaces exhalent la paix et la douceur qui ne peuvent être troublées que par les chants des oiseaux. On croirait à l’Eden retrouvé de la terre marocaine. Au programme, tout ce qu’on aime: s’abandonner à la contemplation de la nature, observer la lune et les étoiles ou simplement admirer le coucher de soleil époustouflant le temps d’un séjour ou du passage d’une journée… selon les envies de chacun.

Une échappée à deux

Séjour de 2 nuits en Villa Deluxe avec piscine privative à 13.500 DH ou dans la suite royale Signature avec piscine privative à 30.500 DH incluant:

◆ Accueil romantique personnalisé en villa;

◆ Arrivée anticipée et départ tardif (selon disponibilité);

◆ Petit-déjeuner pour 2 personnes au restaurant Tamimt;

◆ Promenade à deux en calèche pour découvrir les jardins du resort;

◆ Hammam Essentiel et son rituel pour deux personnes;

◆ Dîner de la Saint-Valentin dans la Villa ou au restaurant Tamimt (menu disponible les 12, 13 et 14 février);

◆ Séance de photo-shooting privée avec photographe professionnel;

◆ 20% de remise sur nos soins spa.

(Offre non cumulable et disponible pour les Marocains & Résidents, sur réservation et selon disponibilité.)

Quelques notes d’amour et de saveurs

À la tombée de la nuit sous la douce lumière des étoiles, on continue avec une soirée des plus cocooning au restaurant Tamimt signifiant pur moment de délices! Pour prolonger ce voyage multi-sensoriel, nos talentueux chefs puisent leur inspiration autour d’une odyssée culinaire qui met en lumière les saveurs locales et l’harmonie entre les ingrédients, leur passion et savoir-faire.

Le menu spécial Saint-Valentin se décline en six plats pour satisfaire tous les goûts et procurer le plaisir du palais et des yeux. Les convives débuteront ce festin d’amour par la rencontre des huîtres fraichement débarquées de Dakhla à la gelée de champagne et se laisseront facilement séduire par l’onctuosité de la terrine de fois gras maison, des mets raffinés qui permettront de poursuivre ce dîner tout en élégance et subtilité: raviolis de langoustine et truffe, filet de turbot meunière, le filet de boeuf Wellington et fruits rouges pour clore avec une douceur sucrée.

Tamimt avec son cadre chaleureux, intimiste et sa vue exceptionnelle, est un véritable lieu glamour pour une soirée en tête à tête. Menu servis les soirs du 12, 13 14 février. C’est aussi l’occasion de gagner un chèque Cadeau d’une valeur de 1.000 DH à utiliser dans la boutique de l’hôtel – en collaboration avec Moroccan CREA.

Les Day Pass: place au farniente et à la dolce vita!

Dans une ambiance qui allie luminosité et nature, le Spa Oberoi « oasis de sérénité » vous plonge dans une bulle de bien-être du corps et de l’âme grâce à l’accès privilégié à sa piscine chauffée, qui scintille sous les rayons d’un puit de lumière naturelle. Une pause idéale pour s’évader en amoureux le temps d’une journée détente et gourmande, une véritable invitation à la relaxation et au lâcher prise.

C’est aussi l’occasion de faire voyager les palais avec des saveurs exaltantes au cours d’un déjeuner succulent à trois plats (entrée, plat et dessert). En prime, l’offre Day Pass vous fait également bénéficier d’un accès au sauna, au fitness et d’une réduction de – 20 % sur tous les soins au Spa. De quoi enrichir l’expérience détente jusqu’au bout!

Tarif spécial: 750 DH/personne, incluant l’accès à la piscine et le menu «Déjeuner Découverte». Disponible de 11h00 à 17h00.

Le Bar Vue dévoile ses fantastiques soirées «Aperitivo»

Ici l’art du cocktail est célébré avec jubilation. Haut-lieu des épicuriens, l’incontournable Bar Vue offre un panorama spectaculaire sur le grand canal, les jardins du palace et les montagnes de l’Atlas. A l’intérieur comme en terrasse, c’est l’adresse idéale pour savourer des cocktails bien frais, goûter un vin raffiné, combler les petites faims ou encore se délecter d’un bon cigare pour les amateurs.

En prime, le cadre est propice pour une soirée détendue entre amis ou un tête-à-tête romantique dans une ambiance musicale. Le soir venu, on aime son cachet chaleureux à la déco british: chandelles, canapés Chesterfield, cheminée, boiseries et miroirs anciens. Une atmosphère chic et cosy qui séduit tous ceux qui aspirent à un vrai moment de déconnexion après une journée laborieuse.

La bonne nouvelle: The Oberoi, Marrakech reprend les «Soirées Aperitivo». Tous les jours, de 17h00 à 23h00, rendez-vous dans l’ambiance décontractée du Bar Vue pour un moment de détente absolue. Des classiques intemporels aux cocktails signatures magistralement élaborés par le mixologue, en passant par une sélection de boissons à volonté, vous serez gâtés. Le tout accompagné de délicieuses tapas créatives aux influences culinaires ibériques: Gaspacho Sevillano, Tiradito de Pulpo al Olivo, Pan Con Tomate…ainsi qu’un plateau de charcuterie & fromages et toute une palette colorée de gourmandises sucrées.

Tarif: 750 DH/personne. Tapas et boissons à volonté. Tous les soirs de 17h à 23h. Des musiciens jouent en live tous les week-ends.