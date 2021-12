Lancée le 27 septembre 2019 à Casablanca par Olena, société de fabrication, d’importation et de distribution de produits cosmétiques, l’enseigne Les Drugstores du Maroc a ouvert son deuxième point de vente le 25 novembre à Rabat, au centre commercial Arribat Center.

A l’image des drugstores anglo-saxons, mais sans la vente de médicaments, le concept de ces espaces entièrement dédiés à la beauté et au bien-être est totalement novateur au Maroc.

Avec plus de 10.000 produits et 300 marques représentées dont une marque propre baptisée «LDM», Les Drugstores du Maroc Les Drugstores du Maroc allient parfaitement l’univers de la beauté, du bien-être et de la parapharmacie. L’enseigne propose les prix les plus bas du marché et un site de vente en ligne destiné autant aux particuliers qu’aux professionnels. Elle met également en avant de jeunes marques de cosmétique 100% marocaines et ambitionne l’ouverture prochaine d’autres points de vente à travers le pays.

Le catalogue, qui se renouvelle régulièrement en fonction des dernières tendances et des nouveautés, propose des produits variés, ciblés aux prix les plus bas du marché. Maquillage, parfums, accessoires, matériel électrique, soins du visage ou des cheveux, lignes bio, produits naturels sont proposés dans un espace convivial pensé pour vivre une expérience à part entière.

Un beauty hub pour une expérience unique

Depuis son lancement, l’enseigne Les Drugstores du Maroc se réinvente chaque jour en proposant à ses clients un parcours «expérientiel». Dès l’entrée, ils peuvent découvrir, sentir et tester les produits. Les nouveautés sont également mises en avant dans les nombreux rayons. Des animations sont régulièrement organisées durant l’année selon des thématiques différentes (soin des cheveux secs, hydratation des peaux matures ou maquillage de fête par exemple).

Le parcours se poursuit avec des linéaires mettant en lumière les produits emblématiques au top des ventes, les dernières sorties ainsi que les nouvelles marques représentées. Les lieux sont aménagés pour que le client y passe un moment agréable. Les espaces d’exposition proposent des produits en libre-service rangés par catégorie et accompagnés le plus souvent de gammes complémentaires.

L’expérience autour de ce beauty hub peut se poursuivre sur les réseaux sociaux avec une plateforme pour découvrir et liker des produits, les taguer et partager ses looks avec la communauté beauté des Drugstores du Maroc.

Une boutique en ligne pour plus de proximité

Avec un site de vente en ligne régulièrement actualisé, Les Drugstores du Maroc placent la beauté et le bien-être au cœur du quotidien de chacun.

Le site référence déjà plus de 4.000 produits et offre à ses clients la possibilité d’accéder aux nouveautés, à des promotions et des conseils. La priorité étant de lier le digital aux offres en magasins afin de proposer une expérience shopping globale au client. Le paiement se fait en ligne de manière simple et sécurisée, en Click & Collect ou cash à la livraison qui est proposée en 2 heures seulement sur Casablanca ou Rabat.

Le site de vente en ligne dispose également d’un accès réservé aux professionnels (parfumeries, salons de coiffure, pharmacie…) qui bénéficient d’un tarif adapté et de produits spécifiques.