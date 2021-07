La saison estivale s’est déjà bien installée au Maroc, dont le littoral abrite des centaines de plages incontournables sous cette chaleur. H24Info vous propose sa sélection des plus paradisiaques d’entre elles, labellisées Pavillon Bleu 2021.

Le sable fin d’Arekmane, Nador

Le long de la Méditerranée, la plage de Kariat Arekmane s’étend sur 7 km. Connue pour son eau claire, elle assure une baignade tranquille dans un cadre calme et paisible. Un grand marché s’y déroule tous les mercredis.

L’excursion en famille sur les plage de Oued Laou

On trouve la plage d’Oued Laou à une quarantaine de kilomètres de Tétouan. Cette côte authentique a su garder son charme. Elle est entourée par les montagnes et son eau est d’un bleu azur. De nombreux restaurants et commerces ornent cette cité, parfaite pour une excursion en famille. Pendant les périodes estivales, la ville organise de nombreuses petites fêtes. Le plus? L’hospitalité des habitants et leurs magnifiques céramiques que vous pouvez acheter en souvenirs.

La vaste plage d’Achakar, Tanger-Asilah

Située à une vingtaine de kilomètres de Tanger entre les grottes d’Hercule et le Cap Spartel, la plage d’Achakar est très vaste. Dans un cadre très propre et agréable, cette station balnéaire est idéale pour s’y retrouver en famille ou entre amis. Nous vous conseillons de ne rien oublier dans votre véhicule auquel cas de la marche vous attendra!

Le calme du cap Beddouza, Safi

Les plages de la Méditerranée sont reconnues pour être plus calmes que celles de l’Atlantique. Néanmoins, l’océan regorge de surprise: le Cap de Beddouza déborde de douceur. Située entre Safi et Oualidia, cette plage se range parmi les plus apaisantes de la côte atlantique. C’est l’endroit idéal pour se détendre.

La pêche à Imintourga, Mireleft

Ce village situé à 140 km d’Agadir couvre une station balnéaire où, loin de la pollution, les passionnés de pêche peuvent se rencontrer. Des coins parfaits sont à découvrir pour les amateurs de surf. Facile d’accès, une route bordée de figuiers, d’oliviers et de palmiers vous accompagne jusqu’au rivage.

La plage rouge de Legzira, Sidi Ifni

Avec son paysage à couper le souffle, la plage océanique de Legzira promet des balades magiques. À quelques kilomètres de Sidi Ifni, on la reconnaît pour son immense arche rocheuse. Plusieurs places de parking au sommet de la falaise, au-dessus de la plage, sont à disposition. L’idéal: s’y rendre en fin de journée, à marée basse, pour observer l’arc rouge brillant des derniers rayons de soleil.

Le mirage de Oum labouir, Dakhla

Dans le sud du littoral, Oum Labouir fascine. Tel un océan sans fin, des dunes de sables majestueuses s’y épanouissent à perte de vue. Raffinée et sauvage à la fois, cette plage vaut le détour et saura satisfaire tout le monde: les amoureux des flots ou les passionnés des activités aquatiques.