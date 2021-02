Kinédorsal, leader marocain du secteur de la literie, lance une campagne d’envergure pour sensibiliser le grand public sur l’importance de changer son matelas, toujours adapté à ses besoins.

2020 vous a fatigué ? Et si on profitait de ce début d’année pour changer sa literie ? Car on le sait, une bonne santé, ça passe d’abord par un sommeil de qualité. Kinédorsal, le spécialiste du matelas, nous le rappelle à travers sa nouvelle campagne « #Bdlha_w_3ich_mrtah » qui nous invite et nous incite à renouveler notre literie en ce début d’année. Car le confinement que nous avons tous vécu l’an dernier, nous aura appris une chose, c’est que la santé est une priorité et notre maison, notre refuge. Et pour vivre en harmonie dans nos intérieurs, il est important de choisir et d’invertir dans les bons équipements et notamment un bon matelas, un sommier solide et des banquettes confortables !

D’ailleurs le saviez-vous ? Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Cela vaut bien la peine de prêter une attention toute particulière à son matelas pour des nuits réparatrices. Mais le matelas, compagnon fidèle de notre sommeil n’est pas éternel. Peu à peu au fil des ans, et parfois sans que l’on se rende compte, il perd de son efficacité et altère la qualité de notre sommeil. Quand faut-il le changer ? On vous dit tout.

Changer de literie ? Ces signes qui ne trompent pas !

Signe numéro 1 : son changement de forme

Que votre matelas soit en mousse, latex ou à ressorts, si celui-ci présente un creux là où vous avez l’habitude de dormir, c’est qu’il est fatigué et que par conséquent, vous risquez de l’être aussi. D’ailleurs, votre corps ne tardera pas à vous alerter. Il n’est pas rare d’avoir des difficultés à trouver une position confortable pour s’endormir et bouger durant la nuit. Par ailleurs, si votre matelas a ressorts grince, c’est qu’il est temps de le changer également.

Signe numéro 2 : son âge

Les spécialistes du matelas vous le diront, un matelas se change tous les 10 ans, soit l’équivalent de 4300 nuits et de 30 000 heures de sommeil. C’est en général, la durée de vie moyenne d’un matelas. Après une décennie de bons et loyaux services, il est généralement recommandé de troquer votre matelas vieillissant pour un modèle flambant neuf. Et même si votre matelas ne montre pas ou peu de signes d’usure, avec le temps, ses performances diminuent de façon imperceptible, et une trop longue utilisation peut impacter négativement la qualité de votre sommeil.

Signe numéro 3 : l’apparition d’allergies

Si depuis quelque temps vous avez remarqué que vous aviez des réactions allergiques dans votre chambre, il est possible que le coupable soit votre matelas. En effet, un matelas même très bien aéré est l’un nid parfait pour les acariens et la poussière. Même s’il est possible de réduire cet effet en aspirant régulièrement le matelas ou en optant pour un matelas déhoussable, aucune solution n’est efficace à 100% et changer de matelas devient inévitable.

Plus d’infos : www.kinedorsal.ma