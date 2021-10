À l’occasion de l’Aïd Al Mawlid, l’hôtel Kenzi Rose Garden donne rendez-vous à ses clients et visiteurs pour un moment de fête en lançant une offre exceptionnelle qui défie toute concurrence.

Cette offre inédite comprend un hébergement en chambre double avec une vue sur les jardins et la piscine. Le petit déjeuner buffet est inclus. En guise de bienvenue, les familles auront droit à un accueil VIP en chambre. Elles pourront même bénéficier de la gratuité pour deux enfants de moins de 12 ans partageant leur chambre.

L’hôtel Kenzi Rose Garden a prévu des festivités pour le jour de l’Aïd Al Mawlid. En effet, après avoir pris un petit-déjeuner traditionnel, les familles pourront apprécier diverses animations comme Amdah, une animation spécifique pour cette fête. Les enfants ne seront pas oubliés: une cérémonie henné leur est dédiée.

View this post on Instagram Une publication partagée par Kenzi Rose Garden (@kenzirosegarden)

Pour parfaire son offre et prolonger le plaisir, Kenzi Rose Garden permet de faire un départ tardif jusqu’à 15 heures. Le prix? A partir de seulement 600 DH par personne. Cette aubaine est valable uniquement du 15 au 23 octobre 2021 et bien entendu selon la disponibilité.

En raison de la situation pandémique, les mesures sanitaires et les instructions des autorités locales sont strictement respectées au sein de L’hôtel Kenzi Rose Garden.

Situé en plein cœur du quartier de l’Hivernage, l’hôtel Kenzi Rose Garden et son immense parc sont la promesse d’un séjour d’exception. En famille, entre amis ou pour le business, cet hôtel qui a été entièrement rénové, saura vous émerveiller. Des chambres intégralement repensées et modernisées, aux cinq restaurants qui raviront vos papilles, en passant par le spa qui garantit détente et bien-être, ou encore les différentes piscines (intérieure chauffée et extérieure), vous vivrez une expérience mémorable à l’hôtel Kenzi Rose Garden.