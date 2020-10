High-tech: notre sélection du week-end

Une enceinte connectée avec Alexa, le top des iPhone 8, l’Apple Watch Series 5 GPS et la Console DS Bleu. Voici notre sélection high-tech à découvrir chez Mediacash à Casablanca.

Alexa Echo Dot (3e génération)

Cette enceinte connectée par la voix répondra à tous vos souhaits. Il suffit de demander à Alexa. Elle sait tout faire, que ce soit pour jouer de la musique, répondre à des questions, lire les dernières infos, consulter la météo, programmer des alarmes… Par simple commande vocale, écoutez des titres en streaming sur Amazon Music, Apple Music Spotify… Avec en prime, un son net et puissant

Mieux encore, cette Echo Dot de 3e génération vous permet de contrôler votre maison connectée par la voix pour allumer les lumières, régler les thermostats, verrouiller les portes et plus encore avec des appareils connectés compatibles.

Très stylée avec sa forme bombée et son élégant tissu qui la recouvre, elle s’harmonise parfaitement avec tous les intérieurs. Amazon la décline en trois nuances de gris plutôt sobres (anthracite, gris chiné et gris clair) pour trouver facilement une place dans la maison.

999 DH chez Mediacash

iPhone 8 Plus 128 Go Space Grey

On ne présente plus l’IPhone 8. Lancés pour la première fois en 2017, les iPhone 8 et 8 Plus ont l’avantage d’être toujours commercialisés à un coût moindre. Ce smartphone de la firme américaine reste un téléphone fiable avec une résolution d’image élevée. L’iPhone 8 d’Apple utilise un écran LCD au lieu d’OLED et il prend toujours de très belles photos et des vidéos 4K. De plus le processeur A11 Bionic a une puissance suffisante pour durer encore plusieurs années malgré les évolutions technologiques de ces dernières années.

L’iPhone 8 Plus propose un écran plus grand (5,5 pouces – 1920 x 1080 px). Ce modèle possède également une batterie plus résistante et plus de mémoire vive (3 Go de RAM pour la version 8 Plus, 2 Go pour l’iPhone 8).

Un smartphone très haut de gamme au niveau de finition élevé et à la qualité irréprochable.

iPhone 8 Plus, 128 Go Space Grey: 6.999 DH chez Mediacash

iPhone 8, 256 Go Space Grey: 5.690 DH chez Mediacash

Apple Watch Series 5 GPS 44mm

Cette montre connectée sans réel égal sur le marché, intègre une boussole, un écran OLED Always On, un stockage de 32 Go. Côté look, elle reprend le même format que l’Apple Watch Series 4, à savoir son format carré avec des bords réduits autour de l’écran, son système de couronne et son unique bouton latéral. Très utile pour vous faire gagner du temps au quotidien, la Series 5 intègre un écran Rétina OLED à résolution 368 x 448 pixels qui reste constamment allumé, ce qui n’était pas le cas de la version précédente.

Au dos, on retrouve un capteur qui permet de mesurer la fréquence cardiaque et vous alerte si elle détecte quelque chose d’anormal.

L’autre atout santé de cette Apple Watch concerne le suivi des cycles menstruels, ce qui va faciliter la vie de bien des femmes. On entre des données depuis l’application Santé de l’iPhone (date des dernières règles, durée habituelle des règles et du cycle, etc.) et reçoit ensuite des indications sur la Watch pour annoncer les règles ou prédire les périodes de fertilité, etc.

Les sportifs eux apprécieront le travail combiné du GPS, de l’altimètre et du cardiofréquencemètre tout comme la précision des tracés GPS qui permet de se passer de son iPhone lors d’une petite sortie sportive.

A noter que les bracelets d’Apple Watch sont conçus pour être interchangeables. Cuirs sophistiqués, fluoroélastomère haute performance, tissage en nylon souple ou métal… Il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez ainsi en changer pour passer d’une séance de sport à un dîner. Cette montre connectée d’Apple très séduisante reste un compromis idéal entre montre de ville et montre de sport.

6.990 DH chez Mediacash

4.490 DH en occasion

Console DS Bleu

Puissante, performante et très confortable, la Nintendo DS profite aussi de deux écrans de dimensions égales, capables d’afficher 260 000 couleurs. Ces écrans doubles offrent la possibilité d’un affichage combinant les deux écrans, un affichage différentiel ou même la possibilité de voir l’écran de l’adversaire lors d’une partie multijoueurs. Celui du bas dispose en plus de fonctionnalités tactiles et un stylet est d’ailleurs fourni avec la console. Naviguer dans les menus devient plus intuitif et il est même possible de jouer directement en touchant l’écran. La 3D est maintenant le credo de la Nintendo DS et les capacités graphiques de la console sont très bonnes.

La Nintendo DS profite d’une entrée micro qui servira à parler à la console et une carte réseau wifi est intégrée à la console. Il est donc possible de communiquer avec d’autres consoles sans fil, de jouer ensemble jusqu’à 16 voire même de télécharger les jeux d’une console ! Le tout avec une portée de plusieurs dizaines de mètres.

249 DH en occasion chez Mediacash

Mediacash 307 Boulevard Ziraoui, Casablanca

Tél.: 05 22 20 20 55