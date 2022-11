Pour la première fois, les e-commerçants pourront accepter les paiements mobiles par QR-Code via la plateforme Fast Payment.

Les utilisateurs des portes monnaies électroniques (m-Wallet) ont désormais la possibilité de régler leurs achats en ligne par QR-code, pour la première fois au Maroc.

Ceci est possible grâce aux nouvelles fonctionnalités de la plateforme de paiement en ligne de Fast Payment, et ce au même titre que les paiements par carte VISA et MasterCard déjà intégrées dans ladite plateforme e-paiement. Pour rappel, huit banques et 13 établissements de paiement émettent des m-Wallet labélisés MarocPay.

L’utilisation est simple, l’e-marchand génère un QR code sur la base du montant de la commande, que le client scanne simplement à l’aide de son application m-Wallet avant de confirmer le paiement. L’e-marchand reçoit son argent instantanément une fois l’opération confirmée par le client. A savoir que pour un paiement par carte, l’e-marchand doit attendre au moins un jour avant de recevoir son argent par virement.

Les solutions proposées par Fast Payment permettent aux e-commerçants de réduire les risques liés au paiement à la livraison en espèces et d’optimiser le parcours client en lui assurant un moyen rapide et sécurisé pour régler ses achats.

L’objectif de Fast Payment à court terme est d’étendre cette nouvelle pratique de paiement innovante et sécurisée auprès de tous les e-commerçants acceptant déjà des prépaiements par carte et/ou des paiements à la livraison en espèces.

A propos de Fast Payment :

Fast Payment (FPay) est un établissement de paiement agrée par Bank Al Maghrib depuis 2019, spécialiste du secteur de la monétique et des métiers du paiement. Fast Payment développe plusieurs produits à haute valeur ajoutée via sa plateforme évolutive répondant aux attentes du marché national et international.