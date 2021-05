Alors que l’Aïd Al-Fitr est prévu a priori jeudi prochain, le weekend s’annonce prolongé. L’occasion de se détendre après les festivités et profiter de belles journées printanières. H24Info a sélectionné 8 spots originaux ou insolites pour s’échapper pendant ces quatre jours de congés.

Les Jardins de Villa Maroc (Essaouira)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Jardins De Villa Maroc (@jardinsdevillamaroc)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Jardins De Villa Maroc (@jardinsdevillamaroc)

Dormir dans des dômes écologiques, des « écodomes », c’est le concept de cette charmante propriété située à une dizaine de km du centre d’Essaouira. Ouverte en 2009, la maison d’hôtes « Les Jardins de Villa Maroc » se composait de seulement trois chambres. Fort de son succès, l’espace s’agrandit l’année dernière avec l’ajout de 11 écodomes fabriqués avec des matériaux locaux. Pour les familles ou groupe d’amis, il existe deux paires d’écodomes attenants et interconnectés par le salon, chacun avec sa propre salle de bain et dressing. Dispose d’une piscine et d’un restaurant. On apprécie la décoration épurée et traditionnelle qui donne au lieu une atmosphère sereine.

>> Environ 1.200 DH la nuit pour un écodome double. Route de Marrakech, km 12, Essaouira. Tél.: 06 27 09 28 18.

2. Villa Mimi Calpe (Tanger)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mimi Calpe @ Tanger (@mimicalpe.tangiers)

De passage à Tanger, la villa Mimi Calpe vaut le détour. Nichée dans les hauteurs de la vieille ville, entre le port et le Grand Socco, cette maison coloniale du XIXème siècle appartenait à une grande famille juive qui y recevait la haute société de l’époque. Conçue par des architectes franco-britanniques, on reconnaît le style Napoléon III particulièrement bien conservé et qui rappelle les belles villas de la Côte d’Azur. Partie intégrante du patrimoine historique de la ville, l’endroit bénéficie d’un cachet indéniable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mimi Calpe @ Tanger (@mimicalpe.tangiers)

Entourée d’un grand jardin luxuriant avec piscine entièrement rénovée, surplombant la baie de Tanger, l’espace s’est doté récemment d’une cabane habitable dans le jardin pour une expérience différente et inédite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mimi Calpe @ Tanger (@mimicalpe.tangiers)

>> A partir de 1.000 DH environ la nuit pour deux personnes.

71 rue Salah Eddine El Ayoubi (ex rue de la Plage). Quartier Cervantes/Playa, Tanger. Tél.: 06 25 48 99 43, [email protected]

3. Scarabeo Camp (Agafay)

Terre minérale au paysage lunaire, le désert d’Agafay est devenu un spot incontournable pour les amoureux d’expériences inédites. À moins de 30 km de Marrakech, le Scarabeo Camp propose des nuitées, la tête dans les étoiles, sous d’élégantes tentes, préservant l’authenticité du lieu tout en offrant un confort moderne et chaleureux. Balades à dos de chameaux ou en buggy sur les dunes rocheuses du désert, réveil devant la chaine de l’Atlas, succulent repas traditionnel, feux de joie nocturne…tous les ingrédients sont réunis pour un dépaysement assuré.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Scarabeo Camp (@scarabeocamp)

>> Lit double en tente, demi-pension pour 2 personnes à partir de 2.200 DH.

Tel.: 06 62 80 08 74 ou 06 62 80 08 23. [email protected]

4. Wespoint Dakhla Hotel

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Westpoint Dakhla (@westpointdakhla)

Magnifique complexe située dans les «Caraïbes du Maroc» et constitué de 40 chalets de deux étages (familles ou groupe de 4 max par chalet) face à l’Atlantique, Westpoint offre un spot incomparable pour se ressourcer. Pour les surfeurs, l’hôtel est situé à seulement deux minutes à pied du centre de sports nautiques Oum Lambouir, considéré comme l’un des meilleurs spots de surf du pays. La particularité? Le design écoresponsable des chalets construits à base de sacs à sable et équipés de panneaux solaires.

>> Offre spéciale Aïd de 3 nuitées en pension complète avec activités pour 2 adultes et 2 enfants à 7.290 DH. Tél.: 06 62 19 70 82 / 05 37 86 44 67. [email protected]

5. Douar Samra (Imlil)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Douar Samra @ Imlil (@douarsamra.morocco)

Nichée sur les hauteurs d’Imlil, au cœur du parc national de Toubkal, Douar Samra offre un lieu de villégiature a la fois authentique et cosy. Accueillis par Jules, l’âne du domaine, l’espace est original dès son entrée. Que ce soit dans la maison principale ou, plus original, dans des cabanes en bois perchées dans les arbres, vous serez conquis par le confort des chambres à la décoration berbère traditionnelle qui offre une vue imprenable sur la

vallée de l’Atlas et ses cimes enneigées. Plus original encore, les quatre chambres de la maison principale n’ont pas d’électricité et sont éclairées par des bougies et des chandeliers. De quoi expérimenter une véritable parenthèse déconnectée qui séduira les plus citadins.

>> A partir de 450 DH la nuitée par personne en demi pension (petit déjeuner et diner). Village de Tamatert (près d’Imlil -à environ 70 km de Marrakech). Tél.: 05 24 48 40 34 ou 06 36 04 85 59. [email protected]

6. Berber Family Lodge (Imlil)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Berber family lodge (@berber_family_lodge)

A 1h30 de Marrakech, dans la vallée d’Imlil, le « Berber Family Lodge » offre une échappée belle qu’on prolongerait volontiers. Perchée à flanc de montagne, cette maison traditionnelle en terre offre une vue exceptionnelle sur les montagnes verdoyantes et le Toubkal enneigé. Un cadre idyllique pour boire un bon thé, assis sur les tapis boucherouite multicolores ou les tabourets tissés. Hormis la grimpée du mont Toubkal, l’établissement propose diverses randonnées dans la région, adaptables, et guidées par Mohammed Idahli, propriétaire avec plus de 20 ans d’expérience.

>> Douar Aguersioual, Imlil BP21 Asni, Marrakech, [email protected] Tél.: 06 09 78 54 27 / 06 61 43 35 28.

7. StarsDouar (Marrakech)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par St (@stardouar_marrakech)

À une quinzaine de minutes de la ville ocre, sur la route d’Amizmiz en direction de Lalla Takerkoust, StarsDouar propose de vivre une expérience unique en son genre: dormir dans une bulle futuriste en pleine nature sauvage. Ce concept inédit et 100% écolo plaira aux voyageurs à la recherche de calme et de sérénité. Les dômes transparents en matériaux recyclables, totalement hermétiques, disposent d’un confortable lit et une ventilation autorégulée adaptée. Loin des éclairages de la ville, la voute céleste vous bercera jusqu’à rejoindre Morphée. On aime le nom, subtil clin d’œil aux fans de StarWars.

>> A partir de 1.200 DH la nuitée. Tél.: 06 55 74 34 34. [email protected]

8. Azalaï Beach Cottage (Oualidia)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Azalaï Life Experience (@azalailifeexperience)

Dormir dans un bivouac au bord de la mer, c’est l’idée fantaisiste du cottage Azalaï situé à proximité de la baie de Oualidia. Ce spot conviendra parfaitement aux surfeurs pour pratiquer leur sport dans un cadre bohème et 100% nature, ou aux personnes en quête d’évasion et de zenitude. Les tentes sont aménagées en espace de vie minimaliste et épuré. Le plus? La piscine à débordement offrant un paysage panoramique sur l’océan.

>> A partir de 1.200 DH la nuitée. Tél.: 06 61 16 43 94, [email protected]