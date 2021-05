On en rêvait depuis plusieurs semaines: s’évader en famille ou entre amis pour célébrer la fin du Ramadan. Le Maroc regorge de lieux exceptionnels, parfaits pour se dépayser et profiter en toute quiétude d’un week-end reposant. Petit florilège des plus belles adresses aux quatre coins du royaume.

Le plus méditerranéen: le Marchica Lagoon Resort

Sur la côte méditerranéenne, à quelques kilomètres de Nador, le Marchica Lagoon Resort domine fièrement la baie et sa lagune. Niché sur une plage de sable fin, l’hôtel 5 étoiles propose 93 chambres, lumineuses et confortables avec vue imprenable sur la mer d’un bleu azur et un spa de 1.650 m2 qui semble flotter sur l’eau. Le lieu idéal pour se ressourcer le temps d’un week-end placé sous le signe du bien-être.

Autre atout, la carte de l’Orientin, le restaurant qui propose des mets entre terre et mer avec entre autres une pastilla traditionnelle aux poissons, un tagine revisité avec langouste et petits légumes. Quant à la région, elle promet de belles promenades à la découverte des villages de pêcheurs et de plages immaculées, ainsi que des randonnées insolites sur le Mont Gourougou.

>>MarchicaLagoonResort, Nador. Renseignements et réservations : www.marchicaresort.com

Le plus kids-friendly: le Mazagan Beach Resort

Non loin d’El Jadida, au bord de l’océan, le Mazagan Beach Resort est un palais des mille et une nuits, imaginé pour les familles. Tout est pensé ici pour que les enfants passent un moment paradisiaque et que les parents puissent vraiment lâcher prise: spa, golf, balade à cheval, jet-ski, tennis ou quad sur la plage. Les plus petits pourront s’amuser au Kids Club qui propose de nombreuses activités créatives, une piscine spéciale kids avec toboggan géant, un parc de jeux et une piste de karting. L’adresse sait vraiment chouchouter les enfants autant que leurs parents.

>> Mazagan Beach Resort. Renseignements et réservations: https://www.mazaganbeachresort.com/

Le plus paradisiaque: la Sultana Oualidia

L’environnement dynamisant de l’océan est le lieu idéal pour se ressourcer. À Oualidia, la Sultana en est le temple. Au bord de la lagune de Oualidia renommée pour son ostréiculture, le palace de 12 chambres pieds dans l’eau est un paradis retrouvé à seulement 2h de Casablanca, l’adresse privilégiée de ceux en quête de sensations authentiques.

La Sultana promet un week-end sous le signe de l’eau et du bien-être, avec sa piscine intérieure chauffée, sa tisanerie, ses massages de rêves prodigués par les mains expertes de ses thérapeutes. Au bout du ponton, le restaurant offre des mets aux saveurs de la mer qui réjouiront les yeux autant que les papilles: bar en croûte de sel et poissons grillés, langoustes, huîtres, bouillabaisse, oursins, coquillages… pour un festin d’iode en regardant les floukas glisser sur les eaux claires. Une véritable invitation à l’évasion.

>> La Sultana, Oualidia. Renseignements et réservations : www.palais-mehdi.com

Le plus charmant: Le Palais Mehdi

L’Andalousie s’invite à Marrakech, au cœur de la mythique Palmeraie de Marrakech. C’est là, que se niche l’une des adresses les plus chics et charmantes de la ville ocre: Le Palais Mehdi, somptueuses demeures arabo-andalouse qui s’étale sur 3 hectares et nous émerveille par ses jardins luxuriants où s’épanouissent orangers, bougainvilliers et les célèbres rosiers de Marrakech.

Ce magnifique décor hispano-mauresque renferme 22 suites confortables à l’esprit féérique, alliant charme et raffinement. Les somptueux salons marocains de la demeure, l’immense piscine et la tente caîdale viennent ornementer le lieu. Pour se détendre, l’hôtel 5 étoiles a pensé tout: hammam, sauna et salle de fitness avec coach sportif à la demande. Côté cuisine, un chef exécutif prend plaisir à revisiter des plats d’un raffinement et d’une qualité hors pair, selon les envies et les produits disponibles sur le marché.

>> Palais Mehdi, Marrakech. Renseignements et réservations : www.palais-mehdi.com

Le plus féérique: Le Selman Marrakech

Luxueux, majestueux, féérique, on ne manque pas d’adjectifs pour définir le Selman Marrakech, l’élégant palace situé aux pieds de l’Atlas. Dans cette propriété familiale intime et personnelle, les voyageurs du monde entier partagent les joies, l’amour et les rêves de ses hôtes passionnés et chaleureux. De la décoration signée Jacques Garcia à l’architecture des bâtiments, c’est tout l’art de vivre marocain qui est mis à l’honneur dans cet établissement de luxe de la ville ocre. Au sein de cet écrin hors du temps, chaque instant est magnifié par la présence de sublimes pur-sang arabes, symboles de la grandeur d’une civilisation, qui font l’âme du Selman Marrakech et invitent au bonheur de vivre.

>> Selman Marrakech. Renseignements et réservations: www.selman-marrakech.com

Le plus contemporain: le Kenzi Solazur Tanger

Face à la mer méditerranée, le Kenzi Solazur bénéficie d’un emplacement de choix pour profiter de longues balades sur la corniche ou opter pour un tour au centre ville. À l’intérieur, l’espace est tout confort avec 348 chambres rénovées, avec vue sur la baie de la ville. Coucher de soleil époustouflant en perspective. Doté d’une piscine extérieure et un spa, le Kenzi Tanger propose une parenthèse de détente pour les citadins fatigués par le stress. Pour l’Aïd, le groupe Kenzi Hôtels offre une réduction de 25% sur les réservations effectuées dans ses 10 établissements: Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger, Er-Rachidia et Ouarzazate…

>> Kenzi Solazur. Renseignements sur https://www.kenzi-hotels.com/kenzi-solazur