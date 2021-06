Les espaces de travail flexibles ont le vent en poupe. Une tendance qui s’est accrue en 2021avec les nouvelles tendances de travail qui ont découlé de la crise sanitaire. Il faut dire que ces espaces offrent de nombreux avantages, notamment en termes de flexibilité et de qualité de services. Sur ces deux points, Hello Desk, dont les espaces se situentà Casablanca, tire considérablement son épingle du jeu.

En plus d’évoluer dans un cadre de travail doté de tous les équipements nécessaires (fibre optique, imprimantes, salles de réunion, espaces de détente, thé et café à volonté, etc.) et d’avoir la possibilité d’élargir son réseau, les espaces de travail flexibles tels que Hello Desk permettent également d’optimiser les coûts grâce à leurs offres flexibles. Une solution idéale pour les indépendants, les entrepreneurs et les entreprises qui, par manque de visibilité, ne souhaitent pas investir dans leurs propres locaux ni s’engager sur des baux classiques 3/6/9 à long terme.

La flexibilité, la nouvelle norme

À une période où l’incertitude prime, la flexibilité rassure. Et ça, certains espaces de travail clefs en main l’ont bien compris. Voici un petit aperçu des avantages en termes de flexibilité :

Travailler dans un cadre modulable source de productivité

L’aménagement des bureaux évolue, les espaces traditionnels cédant la place à des lieux design, agréables, agiles et modulables. Différentes configurations de bureaux sont possibles (partagés ou privatifs, petits ou grands espaces, avec ou sans table de réunion, etc.) avec autour des espaces de détente et de collaboration ainsi que l’infrastructure technologique nécessaire. Un avantage considérable pour le bien-être et la créativité des utilisateurs.

Optimiser les coûts et mieux allouer son capital

Lorsque l’on choisit de travailler à Hello Desk, seule la location de l’espace est à prendre en compte. Tout est compris dans la prestation, notamment l’eau, l’électricité, la fibre optique et les consommables. Pas de manque de visibilité à coup sûr, le budget mensuel est connu à l’avance !

Aussi, le capital est alloué au développement de son activité et non pas dans le mobilier et l’aménagement qui requièrent souvent des capitaux élevés. Un avantage de poids pour les startups et les indépendants.

Changer d’espace en fonction de son niveau d’activité

Vous avez débuté votre collaboration avec un flexoffice en louant un bureau pour 1 seule personne mais voilà que votre activité prend son envol et vous avez désormais besoin d’un espace plus grand pour étoffer votre équipe ? Aucun problème ! Il est possible de changer rapidement de bureau. Chez Hello Desk, il vous est possible d’opter pour un abonnement sur-mesure, totalement adapté à votre niveau d’activité.

S’engager pour la durée de son choix

Exit les baux 3/6/9 classiques, dans les espaces de coworking, les utilisateurs s’engagent pour la durée de leur choix. Il est donc possible de louer un espace de travail pour une journée, une semaine, un mois ou une année. Toutes les solutions sont possibles et offrent les mêmes avantages.

Économiser du temps et se concentrer davantage sur son activité

Lorsque l’on démarre notre activité, tout peut aller très vite. Il n’y a donc pas de temps à perdre à chercher des locaux, à les aménager, à gérer les prestataires de services et de fournitures… Avec des locaux immédiatement disponibles et gérés par des spécialistes, ce type d’espace s’avère être une solution remarquable.

Prêts pour l’aventure Hello Desk ?

Maintenant que l’on est convaincu des bienfaits et avantages de ce type d’espaces, reste à choisir celui qui sera le plus adapté à nos besoins et notre activité. Pourquoi choisir Hello Desk ? Tout simplement parce que cet espace jouit d’un excellent emplacement et fournit des solutions de travail clés en main, flexibles et sans durée minimale d’engagement, le tout complété de prestations premium (Wi-Fi, café et thé à volonté, impressions comprises, ménage quotidien…). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Hello Desk !

Hello Desk

17 rue Jilali El Oraibi (ex-Foucauld), Casablanca

+212 6 62 18 31 73

[email protected]

Plus d’infos : www.hellodesk.ma