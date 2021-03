Les espaces de travail flexibles et clefs en main se multiplient. On en trouve dans toutes les grandes villes à l’instar de Hello Desk à Casablanca. Plus que de simples espaces de travail partagés, ce sont des lieux de vie où les personnes échangent et collaborent. Ils séduisent les consultants, les entrepreneurs et de plus en plus les grandes entreprises pour la flexibilité et la souplesse qu’ils procurent. Comment choisir l’espace le mieux adapté à ses besoins ? On fait le point.

Quel Flex Office choisir lorsque l’on démarre une activité ou lorsque l’on souhaite s’installer dans de nouveaux bureaux ? La question est loin d’être anecdotique et il est important de s’interroger sur plusieurs points avant de faire son choix. Voici quelques pistes!

L’ambiance générale

C’est en général le premier critère que l’on regarde lorsque l’on fait le choix de travailler dans un Flex Office.

La décoration, l’aménagement et l’ambiance générale doivent correspondre à ce que vous recherchez. Certains espaces sont silencieux, d’autres peuvent bourdonner de bruit. Si vous éprouvez des difficultés à vous concentrer avec du bruit, optez pour un lieu où le silence est roi.

La superficie des bureaux, le mobilier et la présence de plantes ne sont aussi pas anodins. Hello Desk met par exemple à disposition des espaces spacieux, apaisants et insonorisés dans un cadre mêlant à la fois esprit scandinave (mobilier à base de bois de chêne) et verdure en plein cœur de Casablanca. Des plantes naturelles agrémentent chacun des espaces pour plus de productivité, de créativité et de concentration.

L’emplacement

C’est un critère essentiel lorsque l’on fait le choix de travailler dans un business center car il influe sur la facilité d’usage du lieu.

Le principal objectif est de se trouver au plus près de sa clientèle et de ses prospects. Le choix devra donc se porter sur un quartier d’affaires facile d’accès, tel que le centre historique des affaires de Casablanca. De plus, l’espace de travail doit absolument être dans un immeuble professionnel et sécurisé pour vos rendez-vous clients et fournisseurs. Petit conseil supplémentaire ? Vérifiez la présence de restaurants et de commerces dans les environs pour éviter de trop se déplacer.

La communauté

Rejoindre un coworking, c’est un peu comme rejoindre un club, car l’essence même du concept s’articule autour des rencontres, du partage et de l’échange. Lors de votre choix, il est donc nécessaire de se renseigner sur le profil des personnes qui l’occupent. En effet, chaque espace dispose d’une ambiance et d’une culture qui lui est propre. Ainsi, si votre objectif est de développer votre activité, choisissez un endroit avec des partenaires potentiels. L’idéal serait de tester l’espace sur une journée complète avant de vous engager. Hello Desk offre cette journée test aux personnes intéressées. Elles peuvent tester l’ensemble des prestations et rencontrer la communauté de consultants et d’entrepreneurs qui compose l’espace et qui exerce dans différents domaines d’activité (IT, organisation, finance, communication, etc.).

Les services

Cuisine partagée, rooftop, matériel mis à disposition, … en règle générale, les flex offices ne se cantonnent pas uniquement aux positions de travail. Bien souvent, on trouve pléthore de prestations annexes qui viennent enrichir l’expérience de travail. Un casier personnel pour ranger en toute sécurité ses effets personnels, des petites espaces d’où passer ses coups de fil en toute confidentialité ou un coin détente pour se relaxer font partie des services appréciés par les usagers.

Le budget

La plupart des espaces de coworking proposent différentes formules afin de répondre aux différents besoins. Au mois, à la journée ou à l’heure : on choisit son espace (et son forfait) en fonction de ses besoins et évidemment de son budget !

N’oubliez pas également d’anticiper les services facturés en supplément. Certains espaces peuvent vous facturer les impressions, les boissons ainsi que les réservations de salles de réunion. Les tarifs pratiqués par Hello Desk sont tout compris et incluent les boissons à volonté (thé, café, infusions), les impressions ainsi que des crédits d’accès à des salles de réunion.

