À l’ère du numérique et du partage, le coworking offre de nombreux avantages pour les entrepreneurs, les indépendants et les télétravailleurs qui ont souvent besoin d’un tiers-lieu professionnel pour exercer leurs activités. Bien plus qu’un simple lieu de travail, c’est aussi l’esprit de communauté et le bien-être que l’on vient chercher dans ces nouveaux espaces. C’est ce que Hello Desk propose à ses membres en plein centre de Casablanca !

Décors modernes, design épuré, les espaces partagés appelés également coworking fleurissent un peu partout dans les grandes villes à l’instar de Hello Desk qui a ouvert ses portes à Casablanca en 2020. Véritable phénomène de société qui révolutionne peu à peu notre manière de travailler, ils séduisent de plus en plus les entrepreneurs et les freelances. Se rendre dans un espace de coworking pour y développer son projet ou son entreprise est un choix très judicieux, que ce soit pour l’ambiance de travail ou pour le partage d’expériences avec les autres entrepreneurs.

Voici quelques avantages à choisir le coworking pour travailler !

Une vraie solution pour travailler efficacement

Dans ces espaces, plusieurs formules de travail sont proposées pour répondre aux besoins et aux budgets de chaque entrepreneur ou indépendant – bureaux fermés et espace coworking avec accès à la journée ou au mois, salles de réunion équipées, espaces détente. Toutes les commodités sont proposées, notamment l’accès à un wifi rapide et sécurisé, le thé et le café, l’accès à un service de reprographie et le ménage quotidien. Tout est fait pour que chacun puisse travailler en toute sérénité et de manière productive dans un espace partagé avec d’autres entrepreneurs.

Rencontrer une communauté

Travailler dans un espace de coworking permet de rompre l’isolement que l’on peut subir en tant que freelance ou porteur de projet. Lorsque l’on travaille de son domicile, les interactions sont très réduites voire inexistantes. Dans un coworking, les espaces communs permettent de se rencontrer, d’adhérer à une communauté d’entrepreneurs et de partager des idées et des expériences souvent précieuses. Ainsi on peut y développer son réseau et même rencontrer de futurs partenaires ou des clients potentiels !

Favoriser le bien-être au travail

Si rejoindre un espace de coworking est un bon moyen d’enrichir son réseau et de rejoindre une communauté, un des objectifs est aussi d’offrir un environnement de travail favorisant la productivité et la créativité et la capacité à se concentrer. Les espaces de coworking sont conçus pour maximiser le bien-être et l’épanouissement, en mettant l’accent sur le design et la décoration de l’espace. Hello Desk propose par exemple un cadre de travail zen et paisible, conçu autour des thématiques du bois et de la végétation. Chaque espace est agrémenté de plantes naturelles.

Optimiser ses coûts

Un autre avantage du coworking pour l’entrepreneur est d’économiser pour mieux réinvestir dans son projet. Ces espaces de travail se présentent comme une alternative intéressante pour démarrer une activité, puisqu’ils permettent d’accéder à des équipements que l’on ne peut pas toujours acquérir. Les entrepreneurs économisent les investissements d’aménagement, souvent consommateurs en temps et en énergie, et « mutualisent » les charges car la prestation intègre toutes les charges (wifi, café, eau, électricité, etc.). Ils préservent du coup leur trésorerie pour la réinvestir dans leur projet.

Des espaces flexibles

Le coworking offre de nombreux avantages par rapport au bail classique et notamment une flexibilité rendue nécessaire en cette période marquée de nombreuses incertitudes. Dans ces espaces, les entrepreneurs et les indépendants s’engagent pour la durée de leur choix (1 journée, 1 semaine, 1 mois, 1 année, etc.) et peuvent changer de positions de travail (bureaux plus grands ou plus petits) en fonction de l’évolution de leur projet. Tout est fait pour assurer une flexibilité totale !

Hello Desk propose à ses membres un cadre de travail de prestige, leur permettant de se sentir épanouis et pleinement efficaces pour travailler et développer leur projet.

Hello Desk

17 rue Jilali El Oraibi (ex-Foucauld), Casablanca

+212 6 62 18 31 73

[email protected]

Plus d’infos : www.hellodesk.ma