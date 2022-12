Fast Payment met à la disposition de ses concitoyens un réseau de proximité entièrement dédié aux services des paiements mobiles offrant divers services et produits sécurisés et adaptés aux besoins des marocains: «Rezk-e Space».

Ces agents principaux qui opèrent dans le cadre de la déclinaison stratégique du plan de développement de Fast Payment ont pour objectif de recruter massivement des commerçants pour l’acceptation des paiements mobile MarocPay.

«Nous nous réjouissons du lancement de ce nouveau service de pointe qui permettra aux utilisateurs marocains de réaliser leurs différentes opérations financières depuis différentes régions du royaume. La force de déploiement du réseau «Rezk-e Space» réside dans une excellente maîtrise de la chaîne de valeur, mais aussi dans une approche de partage des gains, avec nos franchisés, tant au niveau B2C que B2B», a déclaré Younes Azennoud, PDG de Fast Payment.

La marque «Rezk-e Space» est présente actuellement dans le quartier Oulfa Khouzama et sera omniprésente dans une dizaine de quartiers et ce, dans une approche de proximité avec ses clients particuliers et commerçants.

Fast Payment cherche à conjuguer sa présence «physique» et digitale, à travers des magasins/locaux (i) pour développer à la fois un réseau élargi de commerçants et une proximité avec les consommateurs dans une optique d’offre de services cashless (ii).

A propos de Fast Payment:

Fast Payment (FPay) est un établissement de paiement agréé par Bank Al Maghrib depuis 2019, spécialiste du secteur de la monétique et des métiers du paiement.

Fast Payment développe plusieurs produits physiques et digitaux à haute valeur ajoutée pour tous ceux et celles qui souhaitent un moyen de paiement «pratique, sûr et garanti».