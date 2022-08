Face à un chien agressif, il n’est pas toujours facile de savoir comment réagir. Quels sont les bons gestes à adopter? H24Info a retenu cinq conseils qui peuvent servir si vous croisez le chemin d’un chien inconnu menaçant.

Mardi dernier, une touriste française a succombé à ses blessures à El Argoub, dans la région de Dakhla, après avoir été attaquée par des chiens errants. Ce fait divers n’est pas isolé au Maroc. Le lendemain, un octogénaire a lui aussi été mutilé par une meute de chiens à Tanger. Reçu à l’hôpital pour être soigné, la DGSN a mis en garde a vu le propriétaire de ces bêtes jugées « féroces » par les éléments de la DGSN.

Le phénomène des chiens errants au Maroc seraient à l’origine de nombreux incidents. En mai dernier, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a été interrogé sur le sujet lors d’une séance de réponses aux questions écrites au Parlement.

Les députés ont dénoncé une «source de nuisance dans les rues» marocaines, surtout dans les quartiers populaires, ce qui «suscite une grande peur dans les rangs des habitants de tout âge», y compris et surtout les enfants.

En mars dernier, les élèves d’une école près d’Essaouira n’ont pas pu rejoindre la salle des classes à cause d’une meute de chiens qui les empêchait d’accéder à l’établissement.

Croiser un chien agressif dans la rue peut arriver à tout le monde partout, à tout moment. Quels sont les bons gestes à adopter?

1. Restez calme

Plus facile à dire qu’à faire, mais c’est le plus important. L’essentiel face à un chien agressif est de garder son sang-froid et ne pas faire de gestes brusques. Restez immobile sans lui tourner le dos, les bras le long du corps. Surtout ne pas commencer à courir car cela réveillerait son instinct de chasseur. Laissez l’animal vous sentir et constater que vous ne présentez aucun danger. Ignorez son attitude hostile et retirez-vous tranquillement, comme si de rien n’était.

2. Ne le regardez pas dans les yeux

Fixer un chien dans les yeux peut être interprété comme un signe de provocation. Evitez de soutenir son regard. Lors de promenades nocturnes, évitez les flash de téléphone qui peut les attirer.

3. Protégez-vous avec un objet

Si le chien passe à l’attaque, protégez-vous au moins avec un bâton ou tout autre objet que vous pourriez avoir sur vous comme un sac, une gourde, un parapluie…etc. Le chien pourra mordre cet objet plutôt que votre corps.

4. Cachez les parties sensibles de votre corps

Si vous vous retrouvez à terre, mettez-vous en boule, face au sol, pour protéger vos parties les plus sensibles (visage, gorge et nuque mais aussi mains et pieds).

5. Utiliser un spray répulsif naturel

Vous pouvez garder sur vous un spray répulsif à base d’ingrédients naturels spécialement conçu en cas d’attaque de chiens. Ces aérosols sont la plupart du temps à base de citronnelle ou de poivre de Cayenne. Lors d’une agression, tenez l’aérosol d’auto-défense verticalement, le bras allongé et dirigez le pulvérisateur vers l’animal en pressant intensément. Vous pouvez aussi utiliser un aérosol de dressage. Il s’agit d’une bombe d’air comprimé qui s’utilise comme un spray d’autodéfense, mais se contente d’envoyer de l’air à haute pression. Effrayé, le chien agressif s’éloignera.