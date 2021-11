Le groupe Kenzi voit grand et vous propose une remise exceptionnelle sur votre séjour à l’occasion du Black Friday !

Pour toute réservation effectuée entre le 22 et le 28 novembre pour un séjour entre le 1er janvier et le 30 avril, le groupe Kenzi vous offre une remise de jusqu’à 30%.

Profitez de toute une semaine pour réserver votre escapade dans 5 destinations du royaume. Les réservations sont uniquement possibles sur le site www.kenzi-hotels.com ou en appelant l’hôtel de votre choix.

À noter que tous les hôtels Kenzi disposent de certifications POSICheck et Welcome Safely et témoignent donc de l’engagement pris par les établissements à prouver leur conformité à respecter les protocoles de contrôle du COVID-19.