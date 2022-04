Un iPhone 12 neuf à un dirham ! Non, vous ne rêvez pas, durant ce mois de Ramadan, Mediacash, l’enseigne spécialisée dans les produits high-tech, gaming, et pop culture, neufs et occasion premium, fait gagner à l’un de ses heureux clients un iPhone dernière génération pour 1 dirham seulement.

Pour gagner ce joli lot, rien de plus simple. Il suffit d’effectuer 2.000 DH d’achats chez Mediacash du 1er avril au 15 mai pour pouvoir participer à la tombola mise en place dans le magasin. Et pour devenir l’heureux gagnant, il vous faudra glisser vos tickets de caisse correspondant à cette somme que vous aurez accumulé entre le 1er avril et le 15 mai 2022. Le tirage au sort sera effectué le 16 mai 2022.

Et ce n’est pas tout. A travers cette opération, vous participez également à une bonne action. Comment ? En mettant un dirham (ou plus) dans l’urne, Mediacash s’engage à doubler la somme récoltée et reverser l’intégralité pour équiper une personne dans le besoin désignée par une association caritative en produits high-tech.