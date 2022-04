Casa José Bouskoura vous propose un ftour aux mille saveurs tout au long du mois de Ramadan.

A partir du jeudi 7 avril 2022, l’enseigne emblématique offre un voyage olfactif et gustatif pour la rupture du jeûne dans un cadre exceptionnel, en plein air, avec une vue imprenable sur le golf. Au menu : des spécialités variées autour d’un buffet pour une exploration sensorielle à travers le globe.

Grande nouveauté, Grupo Casa José s’allie avec Chef Seyami, autodidacte qui a ouvert plus d’une dizaine de restaurants aux quatre coins du monde avant de s’installer à Casablanca et prendre ses quartiers à Casa José Bouskoura. Sa promesse ? Une cuisine turque authentique, des assiettes gourmandes et des saveurs uniques à travers des plats comme Kaburga dolmasi, metrelik kebap, ou des gourmandises comme la baklava. Un dépaysement culinaire comme nulle part ailleurs.

Cap ensuite sur l’Asie avec chef Chen, l’une des figures incontournables de la cuisine asiatique au Maroc. Connu pour avoir participé à la fondation d’Au nid d’hirondelles aux côtés de la famille Nguyen, ou encore chez Thang, ce maestro de cette spécialité ravira vos papilles et celles de vos proches.

Pour la prochaine escale, cap sur la méditerranée avec le renommé Chef Diego Fernandez, pour vous faire déguster des tapas espagnoles dignes d’un Chiringuito de la Costa del Sol.

Et pour rester dans l’ambiance bien de chez nous, des chhiwates marocaines, préparées par de vraies “tebbakhates” comme dans la vieille ville de Fès, s’invitent dans vos assiettes pour la rupture du jeûne à partager en famille ou avec ses amis. Harira, betbout, chebbakia… comme à la maison, viendront parachever ce buffet, symbole d’un tour du monde culinaire, le temps d’un ftour exceptionnel.

Prix : 420 DH par personne

Infos et réservations: 06 60 93 52 42