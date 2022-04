Prendre soin de sa peau n’est jamais facile surtout durant certaines périodes comme le mois de Ramadan où le corps est mis à rude épreuve face au manque soudain et brutal de nutriments et d’hydratation. Il est donc recommandé de prendre certaines précautions pour minimiser les impacts du jeûne sur votre corps et plus précisément sur votre peau. Pour cela, voici quelques conseils à suivre :

Comportements :

Il est important de savoir que la qualité de votre peau est étroitement liée à la qualité de votre sommeil, lui permettant une meilleure régénération et l’atténuation des cernes. Il est donc primordial de respecter le cycle de sommeil qui est de 7 à 9 heures.

Surveiller son alimentation est aussi important pour obtenir une peau plus saine. En effet, l’excès de certains aliments riches en gras ou en sucre peuvent avoir des répercussions sur votre peau, comme l’apparition de rides, de boutons, de rougeurs ou d’autres problèmes cutanés.

Pratiquer une activité physique est aussi fortement recommandé, car cela permet aux pores de votre corps de respirer et à la circulation sanguine d’éliminer les cellules mortes.

Éviter une longue exposition au soleil qui peut causer un vieillissement prématuré de la peau.

Mais toutes ces précautions ne suffisent pas à lutter contre les effets du temps sur votre corps. Il est donc essentiel d’établir une routine de soins adaptée à vos besoins, c’est pour cela que Filorga vous propose une routine en deux temps qui permettra à votre peau de retrouver sa jeunesse et sa clarté.

Routine Peaux Normales à mixtes

Le matin :

Appliquez le sérum visage double correction Age purify intensive pour une peau plus douce et plus nette et lutter ainsi contre le vieillissement cutané.

pour une peau plus douce et plus nette et lutter ainsi contre le vieillissement cutané. Utilisez ensuite le fluide bouclier anti-pollution Age Purify pour se débarrasser des imperfections et ralentir l’apparition de rides.

Le soir :

Appliquez le fluide multi-correcteur suprême NCEF-REVERSE MAT qui a une double action : prévenir et lutter contre l’apparition de rides et assurer sa fermeté et son éclat.

Routine Peaux Sèches

Le matin :

–Appliquez Global Repair Intensive pour une peau plus hydratée, plus lisse, lumineuse et raffermie

–Par dessus votre sérum, appliquez Global Repair Crème afin de renforcer les défenses naturelles de votre peau pour une action jeunesse durable

Le soir :

–Appliquez Time Filler Night pour une action nocturne renforcée pour des traits défroissés et un teint plus frais et lumineux dès le réveil.

En suivant cette routine régulièrement, vous prenez grand soin de votre peau en lui donnant l’attention qu’elle mérite et faites en sorte de prévenir l’apparition prématurée de rides.