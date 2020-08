Assurance auto au tiers, tiers plus ou tous risques: quelle différence?

Généralement, les conducteurs ont le choix entre 3 types de contrats pour assurer leur voiture : l’assurance au tiers, l’assurance au tiers plus, et enfin l’assurance tous risques, la plus complète. Ces 3 garanties ne protègent pas de la même manière et par conséquent n’ont pas le même coût. Comment choisir ? On fait le point.

L’assurance au tiers

Il s’agit de l’assurance auto la plus basique et la moins chère. Tout automobiliste est obligé par la loi de souscrire au minima une assurance au tiers afin de protéger les autres usagers de la route.

Généralement on la propose aux propriétaires de voitures à faible valeur ou peu utilisée et aux conducteurs jeunes permis ou malusés. L’assurance au tiers prend en charge les frais liés aux dégâts matériels et corporels infligés à une personne tierce dont le conducteur est responsable. Il est en effet important de distinguer les dommages matériels ou corporels causés par l’assuré de ceux qu’il est susceptible de subir. Il s’agit de la formule d’assurance auto la moins chère, mais aussi la moins protectrice.

En résumé, la formule au tiers est :

La moins chère

La moins protectrice

Le minimum obligatoire

Cette assurance ne couvre que les dommages subis par l’autre personne mais n’indemnisera pas ceux de son souscripteur.

L’assurance au tiers plus

Plus chère que l’assurance auto au tiers mais moins onéreuse que l’assurance tous risques, c’est la solution intermédiaire. Tout comme l’assurance au tiers, elle prend en charge les dommages matériels et corporels causés à un tiers lors d’un accident de la route, mais indemnise également toutes une série de sinistres supplémentaires.

Cette assurance s’adresse généralement aux conducteurs désireux de souscrire un niveau de protection correct sans augmenter le budget de leur assurance auto. Elle est souvent considérée comme un bon compromis pour les automobilistes dont le véhicule est relativement récent et conserve une valeur importante à la revente.

En résumé, la formule au tiers couvre :

Dommage à un tiers

Vol et incendie

Bris de glace

Catastrophes naturelles

L’assurance tous risques

C’est la garantie la plus complète et par conséquent la plus protectrice. Quel que soit le dommage subi ou causé, elle indemnisera son assuré. Elle couvre aussi bien les dommages responsables ou pas, voiture en circulation ou à l’arrêt. Cette assurance auto, offre une large palette de garanties mais la cotisation est en conséquence plus élevée. Généralement, l’assurance tous risques couvre les sinistres suivants : vol, bris de glace, dommages collisions, incendie, tempête, attentat mais aussi l’assistance dépannage et même la protection juridique. En conclusion, souscrire une assurance tous risques c’est jouer la carte de la sécurité !

En résumé, l’assurance tous risques :

Propose les meilleures garanties

Protège les véhicules de valeurs

Offre une indemnisation rapide

Vous souhaitez changer d’assurance-auto ? Découvrez AssurH24, la première assurance en ligne au Maroc.

Plus d’infos : www.assurh24.ma