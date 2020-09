4 conseils pour bien choisir son assurance auto 

Assurer sa voiture est obligatoire et représente un coût important. Pourtant, choisir l’assurance la moins chère n’est pas toujours la meilleure option étant donné l’enjeu. C’est pourquoi, il est important de prendre en compte plusieurs paramètres pour être sûr d’être bien couverts en fonction des besoins. Voici ce qu’il faut savoir pour faire le bon choix !

(Cet article vous est présenté par AssurH24.ma)

Posez-vous les bonnes questions

Les types de trajets, le modèle de voitures, le département de votre domicile, le profil des conducteurs sont des paramètres à prendre en compte en considération lorsque l’on souhaite souscrire une assurance auto. À partir de ce constat, vous pourrez établir quelles sont les garanties dont vous avez besoin et celles dont vous pouvez vous passer.

Optez pour la meilleure garantie

Assurance au tiers, au tiers plus ou tous risques… Pas facile de s’y retrouver. Ces 3 formules bien distinctes ne vous protègeront pas de la même manière et, bien évidemment, ne vous coûteront pas le même prix. Il faut savoir que tout propriétaire d’un véhicule motorisé doit obligatoirement l’assurer avec, au minimum, une garantie responsabilité civile que l’on appelle généralement « assurance au tiers ».

L’assurance au tiers est donc la couverture minimale obligatoire et couvre exclusivement les dommages causés par la voiture assurée à un tiers (passager, autre conducteur, piéton…) ou à un autre véhicule. Il existe cependant des garanties plus complètes comme l’assurance au tiers plus et l’assurance tous risques qui couvre des sinistres supplémentaires (vol, incendie, bris de glace, protection juridique ou encore assistance kilométriques).

À vous d’étudier ces 3 offres pour choisir la garantie qui convient le mieux à vos besoins.

Méfiez-vous des franchises

Avec ou sans franchise ? La question se pose souvent. Lorsque vous faites des devis d’assurance pour votre voiture, faites très attention au montant des franchises de l’assurance voiture ! Celles-ci peuvent parfois être très élevées.

Il s’agit de la somme qui vous reste à votre charge en cas d’incident. Elle a pour but de dissuader les petites réparations légères ou limiter les frais de l’assureur sur les accidents courants (rétroviseur arraché, etc.). Les franchises élevées ont l’avantage de faire baisser la cotisation d’assurance.

Comparez et faites jouer la concurrence

Ne vous jeter pas sur la première offre intéressante ou la moins chère. Prenez le temps d’étudier les offres des différentes compagnies d’assurance. L’offre est vaste, riche et de plus en plus spécifique. Aujourd’hui il existe même des assureurs spécialisés dans l’assurance de jeunes permis ou conducteurs malusés. Vous pouvez également comparer les différentes compagnies sur des sites comparateurs qui vous aideront à déterminer les meilleurs garanties et les meilleurs prix.

Plus d’infos : www.assurh24.ma