C’est décidé, vous partez en vacances à l’étranger ! Vol booké, hôtel réservé et itinéraire bien ficelé… Vous êtes prêt à vous envoler, à une exception près. Vous vous demandez encore si vous devez souscrire à une assurance voyage ? Voici 5 raisons d’y souscrire, pour voyager en toute tranquillité et sécurité.

En cas d’annulation du séjour

Dans la vie, nul n’est à l’abri d’évènements imprévisibles qui viennent contrarier nos projets. Accident, empêchement professionnel, décès sont autant de causes qui peuvent vous contraindre à annuler un voyage. L’assurance voyage inclue une assurance annulation, qui, comme son nom l’indique, garantie le remboursement total ou partiel des frais de réservation engagés.

Tomber malade à l’étranger, ça arrive !

On ne le souhaite à personne, mais il arrive parfois que l’on se blesse ou que l’on tombe

malade en voyage. Pour faire face à cette situation, l’assurance voyage va couvrir les frais

médicaux que vous aurez à débourser pour vous soigner. Consultation médicale,

hospitalisation, pharmacie sont autant de frais de santé qui peuvent vous coûter cher à

l’étranger. Souscrire une assurance voyage, vous permettra ainsi de partir l’esprit serein et de profiter pleinement.

Et si vous deviez être rapatrié ?

On a souvent tendance à voir la vie du bon côté ! Et c’est tant mieux. En revanche, on peut

être optimiste et prévoyant ! Car positiver dans la vie ne nous met pas à l’abri de soucis de

santé. En effet, dans certains pays, les infrastructures hospitalières ne sont pas toujours bien équipées et la qualité des soins laisse souvent à désirer. Dans ces circonstances un

rapatriement médical est impératif. Pour éviter la double (avoir un souci de santé grave et

devoir régler des frais de rapatriement astronomique), l’assurance voyage comprend une

assurance rapatriement qui va prendre en charge ces frais mais également l’organisation de votre rapatriement. De quoi éviter tout stress et toutes complications.

En cas de dommages à un tiers

La responsabilité civile permet à un tiers d’être indemnisé si vous lui avez causé un

dommage. Généralement, la responsabilité civile est comprise dans votre assurance voiture ou habitation. Cependant, elle est souvent limitée au territoire marocain. En effet, dans le cas d’une blessure ou d’un dommage involontairement causé à autrui ou à ses biens, vous pouvez être responsable pour les frais suivants : frais médicaux, indemnité compensatoire, dommage direct sur les biens, etc.

