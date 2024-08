Situé à Aïn Chock, quartier stratégique en expansion de Casablanca, Serenity Living redéfinit le concept de résidence urbaine. Avec son architecture audacieuse et ses espaces de vie soigneusement conçus, cette résidence se positionne comme une nouvelle référence immobilière à Casablanca. De quoi offrir un cadre de vie exceptionnel à tous ceux qui recherchent une vie saine et sereine.

Des appartements spacieux et lumineux

L’architecture contemporaine de Serenity Living se distingue par ses lignes épurées et ses matériaux de haute qualité. Les vastes espaces de vie sont complétés par des finitions soignées. Ici, les appartements, répartis dans des immeubles de 3 étages, sont spacieux et lumineux, conçus pour offrir un confort optimal. Les futurs propriétaires peuvent ainsi choisir parmi deux configurations d’appartement (F3 et F4) compris entre 70 et 110 m². Chaque logement bénéficie d’une cuisine équipée de meubles de qualité et d’appareils électroménagers modernes, tandis que les salles de bains sont dotées de sanitaires haut de gamme et de douches à l’italienne.

Une résidence proche de tout

Idéalement situé sur le prestigieux Boulevard Tah à Aïn Chock, Serenity Living bénéficie d’un emplacement stratégique, proche des principales commodités et des axes de transport. Le quartier offre une expérience de vie complète et inspirante, avec des établissements éducatifs de renom à proximité, ainsi que des centres commerciaux accessibles pour le shopping et les loisirs. De plus, la résidence est très bien desservie par les transports en commun, notamment les lignes de Busway, facilitant les déplacements. Des cliniques et hôpitaux situés à proximité assurent également une tranquillité d’esprit en cas de besoin.

Un éventail de commodités pour toute la famille

Serenity Living propose une multitude de commodités pensées pour le bien-être de ses habitants. Les résidents peuvent ainsi profiter d’une salle de sport entièrement équipée. Un patio végétalisé offre un espace de détente en plein air, idéal pour se ressourcer.

Pour une vie sûre et tranquille

Pour profiter pleinement de tous les atouts de Serenity Living, la résidence est entièrement sécurisée avec une surveillance 24h/24 et 7j/7 et dispose même d’un service de conciergerie. L’accès aux bâtiments et au parking souterrain (avec des places titrées) est contrôlé, garantissant ainsi une tranquillité d’esprit aux résidents.

Des commerces intégrés et disponibles à l’achat

La résidence intègre également des espaces commerciaux, dont certains sont disponibles à la vente. Véritables opportunités d’investissement pour les entrepreneurs ou les investisseurs, ces commerces de proximité offriront une accessibilité et une praticité inégalées pour les résidents, contribuant ainsi à une expérience de vie complète et agréable. Les résidents pourront ainsi profiter par exemple d’un supermarché pour les courses quotidiennes, des cafés et restaurants, ainsi que diverses boutiques et services tels que des salons de coiffure, pharmacies, boulangerie, etc…

La livraison des appartements et des magasins a débuté au courant du mois de Juillet.