Sept maisons d’édition marocaines participent à la Foire internationale du livre de Riyad 2024 en Arabie saoudite, organisée par la Commission de littérature, d’édition et de traduction, sous le thème « Riyad lit ».

Plus de 2.000 maisons d’édition représentant plus de 30 pays prennent part à la foire, réparties sur plus de 800 pavillons, en plus de la participation d’organismes et d’institutions culturels saoudiens, arabes et internationaux.

Devenue une plateforme majeure pour les éditeurs, la Foire se veut un lieu de rencontre pour les écrivains, les penseurs, les créateurs de culture et de savoir et les amateurs de livres en vue d’approfondir les échanges intellectuels et culturels.

L’Etat du Qatar est l’invité d’honneur de l’édition 2024 de la Foire internationale du livre de Riyad, qui se poursuivra jusqu’au 5 octobre.