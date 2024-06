Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, à la Chambre des représentants, le lundi 24 juin 2024. © DR.

Le programme « Awrach » a permis l’inclusion de plus de 231.000 jeunes, a indiqué, lundi, lors de la session des questions orales à la Chambre des Représentants, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

En réponse à une question sur le programme « Amélioration du Revenu et Inclusion Économique des Jeunes » (ARIEJ) posée par le groupe Haraki, Sekkouri a précisé que 50.000 de ces jeunes ont bénéficié d’ateliers visant à soutenir l’inclusion durable.

Il a ajouté qu’en plus du lancement du programme « Awrach » après la pandémie de COVID-19, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences a été réorganisée à travers un nouveau programme visant à intégrer 80.000 jeunes et à améliorer l’employabilité de 500.000 jeunes chercheurs d’emploi.

Le responsable gouvernemental a également considéré qu’une partie de l’inclusion des jeunes et de l’amélioration des revenus se fait par l’auto-emploi, notant, dans ce contexte, le lancement du programme régional « Ana Moukawil », élaboré depuis un an, avec un budget défini et toutes les conventions y afférentes, qui seront mises en œuvre dans l’ensemble des régions.