Le match prévu initialement ce soir entre les Lions de l’Atlas et leurs homologues libériens pour le compte des qualifs de la CAN 2023 est annulé en raison du puissant séisme qui a frappé le Maroc.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé dans un communiqué le report du match Maroc-Libéria. L’instance a déposé une demande en ce sens auprès de la Confédération africaine de football (CAF).

🟪 #أول_مصدر | الاتحاد المغربي لكرة القدم @EnMaroc يتقدم بطلب تأجيل مباراة المنتخب الليلة أمام ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا pic.twitter.com/0JQYohaPzz — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 9, 2023

Le ministère de l’Intérieur aurait également suspendu tous les festivals prévus dans le royaume.

Au moins 820 personnes ont trouvé la mort et au moins 672 ont été blessées dans un puissant séisme qui a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi 8 à samedi 9 septembre, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel du ministère de l’Intérieur.

Le séisme a causé l’effondrement de plusieurs bâtiments notamment dans les provinces et communes d’al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech.

Cette secousse tellurique a fait 394 morts dans la province d’Al Haouz, 271 dans la province de Taroudant, 91 dans la province de Chichaoua, 31 dans la province de Ouarzazate, 13 dans la préfecture de Marrakech, 11 dans la province d’Azilal, 5 dans la préfecture d’Agadir Ida Outanane, 3 dans le Grand Casablanca et 1 décès dans la province de Youssoufia, a précisé le Secrétaire général à la Direction générale des Affaires intérieures au ministère de l’Intérieur, lors d’un point de presse.

Les Forces armées royales, les autorités locales, les services de l’ordre et les équipes de la protection civile dans les préfectures et provinces concernées poursuivent la mobilisation de tous les moyens d’intervention pour fournir les aides nécessaires et évaluer les dégâts, a ajouté la même source.