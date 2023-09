Tandis que les médias français pérorent sur la proposition d’aide de Paris laissée en suspens, la chaîne américaine CNN propose, quant à elle, une couverture détaillée sur le terrain des moyens mis en œuvre par le Royaume pour pallier la catastrophe.

Ces dernières heures, les médias français ont consacré le principal de leurs discussions au soi-disant « rejet du Maroc » de l’aide française face au terrible séisme qui a touché le pays. Hier encore, sur TF1, on se posait la question de savoir si « le Maroc [pourrait] s’en sortir sans la France », à la grande stupéfaction des internautes, déplorant la prétention et l’arrogance d’un tel titre.

Pendant ce temps-là, les médias américains vont à l’essentiel, à l’instar de CNN. La chaîne de télévision propose une couverture détaillée des aides mises en place dans les villages sinistrés, ce qui est salué par les internautes.

After the devastating earthquake in Morocco, Sam Kiley reports from Asni, seeing the effects – and the rescue and relief efforts – up close.

Sam Killey, reporter sur CNN, a livré un reportage détaillé à Asni, une localité quasiment entièrement détruite par les secousses. À l’antenne, le journaliste décline l’essentiel des dégâts observés, les principales difficultés rencontrées par les secouristes… sans jamais se demander pourquoi le Maroc n’a pas encore sollicité l’aide des Etats-Unis.

Dans un autre extrait de la même chaîne, on peut entendre Sam Bloch, directeur des interventions d’urgence, de l’ONG américaine World Central Kitchen, à Marrakech. « L’accès est vraiment le plus grand défi », a-t-il déclaré. Avec des hélicoptères, son équipe « apporte de l’eau, mais procède également à des évacuations médicales et à l’évacuation des personnes. Donc ils ne font que faire des rondes sans arrêt. »

In Morocco, "access is just really the biggest challenge," says Sam Bloch of World Central Kitchen. With helicopters, his team "are bringing and water in, but then also doing medical evacuations and evacuating people out. So they're really just running laps nonstop."

Dans les commentaires, plusieurs internautes « remercient » le média pour cette couverture objective et ancrée dans le réel. « Prenez exemple des médias anglo-saxons professionnels et impartiaux, chers « medias » français », a ironisé l’un d’eux.

« C’est du vrai journalisme. Montrer que le Maroc est capable de gérer seul de telles catastrophes, comme nous l’avons fait depuis des années, même si d’autres pays lui apportent toujours leur aide. Nous n’avons pas besoin de la France ni de son petit bébé, l’Algérie », a exprimé un autre.

This is real journalism. Showing that Morocco is capable of handling such catastrophes by itself, as we have for years past, even in other countries always providing them with help. We don't need France nor its little baby, Algeria.

Interviewé sur CNN, le wali et directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l’Intérieur, Khalid Zerouali, a déclaré que « le plus important maintenant, c’est le travail, pas les mots ». « La coordination est l’élément clé. Si nous avons besoin d’autre aide, nous la demanderons », a-t-il affirmé, rappelant que le Maroc a accepté pour le moment l’aide de quatre pays: l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Emirats arabes unis.

"Most important now is work, not words," the Moroccan Interior Ministry's Khalid Zerouali tells me, after a devastating earthquake there killed thousands. At this stage, the country will accept "assistance from any other country, including France," he says.

Et de conclure: « Nous avons travaillé sur une stratégie depuis 2004 (séisme à Al-Hoceïma, ndlr). Nous n’allons pas perturber cette stratégie simplement pour paraître aimable avec qui que ce soit. Le Maroc, s’il en a besoin, acceptera l’aide de tout autre pays, y compris la France ».