Une campagne de sensibilisation à la sécurité routière « Vigilance, Roulez Prudence » a été lancée, vendredi à l’aire de repos de Bir Jdid (province d’El Jadida), en prévision du fort trafic routier à l’occasion de la période estivale.

La campagne de sensibilisation (12-14 juillet) est organisée dans plusieurs stations-service du réseau autoroutier dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) et la société Vivo Energy Maroc, ciblant plusieurs milliers de conducteurs.

L’opération, qui prévoit diverses actions de sensibilisation à travers un programme interactif et ludique, coïncide avec la période estivale particulièrement connue pour son pic de trafic autoroutier, à l’occasion des départs en vacances d’été et de l’arrivée des Marocains résidents à l’étranger. Elle a pour principal objectif de sensibiliser les conducteurs et passagers aux dangers de la route.

Au menu de cette édition, des actions de sensibilisation et d’éducation conduites par des animateurs formés par Vivo Energy Maroc et la NARSA. L’opération prévoit également la distribution de kits contenant un guide de la sécurité routière destinés aux enfants et aux parents, un kit de coloriage ainsi que d’autres articles de sensibilisation.

« Cette campagne est un pilier de notre partenariat avec Vivo Energy Maroc. Chaque année, cette initiative contribue à sensibiliser les conducteurs sur l’importance de la sécurité routière », a souligné le directeur de l’Agence nationale de la sécurité routière, Benacer Boulaajoul, cité dans un communiqué publié à cette occasion.

De son côté, le directeur général de Vivo Energy Maroc, Matthias de Larminat, a expliqué vouloir « sensibiliser un maximum d’automobilistes pendant cette période de fort trafic. La collaboration avec la NARSA et ADM est essentielle pour renforcer nos efforts de sensibilisation et de prévention des accidents de la route ».

L’idée est d’accompagner le pic de trafic avec notamment le retour des Marocains résidant à l’étranger, en mettant l’accent sur l’importance des bonnes pratiques pour prévenir les accidents de la route, le tout en collaboration avec les partenaires institutionnels concernés, a-t-il relevé .

Pour sa part, Halima Fouzir, cheffe du département de la communication et des relations publiques à la NARSA, a noté que cette 12e édition de la campagne de sensibilisation consiste en une communication directe avec les conducteurs notamment au niveau des axes routiers qui connaissent une grande affluence durant la saison estivale, en vue de les sensibiliser à prendre plusieurs précautions en faveur de la sécurité routière.

Cette campagne de sensibilisation est articulée autour d’un programme intégral de sécurité routière qui vise à promouvoir un changement culturel dans les comportements des usagers sur la route. Ce programme est destiné en particulier au grand public, avec une attention particulière accordée aux enfants.