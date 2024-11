L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) assure un contrôle sanitaire systématique et rigoureux de toutes les viandes importées au Maroc. En voici les étapes clés.

Dans un communiqué, l’ONSSA fait savoir qu’il effectue un contrôle exigeant de toutes les viandes importées au Maroc, précisant que l’importation de viandes depuis un pays n’est autorisée que suite à une évaluation des risques sanitaires par les experts de l’office, des conditions de préparation des viandes dans les abattoirs ainsi que des compétences des inspecteurs des pays d’origine.

Au niveau des postes d’inspection frontaliers, les services vétérinaires de l’ONSSA effectuent un contrôle systématique des viandes importées en vérifiant d’abord les documents sanitaires qui les accompagnent. Ces documents, délivrés par les autorités compétentes du pays d’origine, incluent les certificats sanitaires attestant la salubrité et la sécurité sanitaire des viandes, qu’elles soient fraîches ou congelées, souligne l’ONSSA.

En complément, une inspection est effectuée pour évaluer les conditions de transport et de conservation, la conformité de l’étiquetage aux réglementations en vigueur, ainsi que le respect strict de la chaîne du froid tout au long du processus de transport.

Par ailleurs, le communiqué indique que toutes les viandes importées proviennent d’un abattage halal réalisé conformément aux normes islamiques. Cette conformité est certifiée par un organisme religieux habilité dans le pays d’origine.

Toujours dans le cadre du contrôle, les inspecteurs procèdent à des prélèvements d’échantillons pour des analyses approfondies au niveau des laboratoires de l’ONSSA, afin de vérifier que les viandes sont exemptes de tout contaminant chimique ou de résidu de médicaments vétérinaires et sont conformes aux normes de sécurité sanitaire en vigueur.

Ainsi, poursuit le communiqué, toutes les viandes d’importation disponibles sur le marché marocain sont soumises à un contrôle rigoureux et systématique à chaque étape de leur acheminement par les services de l’ONSSA. Ce processus minutieux assure que seules les viandes répondant aux normes nationales et internationales de sécurité sanitaire et certifiées halal soient mises sur le marché national.

L’importation des viandes rouges fraîches ou congelées est désormais autorisée à partir d’une liste précise de pays. Pour les viandes ovine et caprine, l’importation est possible depuis tous les pays de l’Union européenne, ainsi que d’Andorre, d’Albanie, d’Argentine, d’Australie, du Canada, du Chili, des États-Unis, du Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande, de Russie, de Serbie, de Singapour, de Suède et d’Uruguay.

Quant à la viande bovine, les importateurs peuvent s’approvisionner auprès du Brésil, du Paraguay et de l’Ukraine, conclut le communiqué.