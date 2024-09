L’Italien Stefano Pioli a été nommé entraîneur du club saoudien Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, au lendemain du limogeage du Portugais Luis Castro, d’après un communiqué publié sur X par l’équipe basée à Ryad.

Le club s’était séparé de Luis Castro après un début de saison hésitant, tant en championnat d’Arabie saoudite qu’en Ligue des champions d’Asie avec en ouverture un décevant 1-1 contre le club irakien Al-Shorta lundi.

Pioli, 58 ans, a dirigé l’équipe de l’AC Milan d’octobre 2019 à mai 2024, après celles de la Fiorentina, l’Inter Milan, la Lazio Rome et Bologne.

Jusqu’à sa nomination par Al-Nassr, il avait toujours entraîné en Italie, avec une première expérience à la Salernitana en 2003.

