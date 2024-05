Cristiano Ronaldo a battu lundi le record de buts sur une saison en Saudi Pro League en signant ses 34e et 35e réalisations en championnat, lors du succès de son club Al Nassr contre Al Ittihad (4-2).

« Je ne suis pas les records, ce sont les records qui me suivent« , a écrit sur X le Portugais de 39 ans, victorieux pour la dernière rencontre de la saison mais privé du titre de champion d’Arabie saoudite, enlevé par Al Hilal.

La légende du Real Madrid et de Manchester United a frappé dans le temps additionnel de la première période puis à la 69e, d’un coup de casque, battant le précédent record du Marocain Abderrazak Hamdallah établi sur l’exercice 2018-2019.

Al Nassr, que Ronaldo a rejoint en décembre 2022, termine deuxième au classement à 14 points d’Al Hilal, une place de dauphin qui lui était assurée.

