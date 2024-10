Le Centre Universitaire de Santé Mentale et de Bien-être L’Eucalyptus a célébré sa première année d’existence. Coïncidant avec la journée mondiale de la santé mentale.

L’Eucalyptus a fêté, jeudi 10 octobre 2024, sa première année d’existence. À cette occasion, le centre a organisé une conférence sous le thème «La santé mentale au travail : enjeux et défis» pour débattre des liens étroits entre la santé mentale et le travail ne sont plus à démontrer.

Dans un communiqué, le Centre Universitaire de Santé Mentale et de Bien-être l’Eucalyptus a souligné qu’«aujourd’hui, la création d’environnements de travail sains et sécurisés est essentielle pour préserver le bien-être mental des employés». En revanche, le changement du mode de travail, à la suite de la crise du COVID-19, et l’adoption du télétravail a considérablement impacté la santé mentale des employés, entraînant ainsi un sentiment d’isolement, de solitude et une difficulté à établir des limites entre vie professionnelle et personnelle, précise le centre.

Parallèlement, le rôle des professionnels de santé dans le milieu de travail est crucial. Les infirmiers, assistantes sociales et médecins de travail sont souvent les premiers à détecter les signes de détresse mentale chez les employés. Pour ce faire, il est important de mettre en place des protocoles clairs pour l’aiguillage des employés. De plus, des formations peuvent être proposées pour sensibiliser ces professionnels à reconnaître et à aborder les problèmes de santé mentale, indique le communiqué de l’Eucalyptus.

À l’échelle mondiale, l’Organisation Mondiale de la Santé estime que la dépression et l’anxiété entraînent la perte de 12 milliards de jours de travail chaque année. Cela souligne l’importance de créer des environnements de travail sains et sécurisés pour préserver le bien-être mental des employés.

Avec 60 % de la population mondiale active, l’OMS souligne l’importance d’agir pour protéger et promouvoir la santé mentale au travail tout en prévenant les risques associés. Cela nécessite une collaboration et une mobilisation de toutes les parties prenantes afin de mettre en œuvre des actions ciblées visant à favoriser un environnement de travail sain, conclut le communiqué.