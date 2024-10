L’Union marocaine du travail (UMT) a annoncé une grève nationale dans le secteur de la santé, prévue pour le mercredi 30 octobre. Cette grève sera accompagnée de rassemblements et de sit-in devant les directions régionales de la santé.

Dans un communiqué publié hier dimanche 20 octobre, l’UMT et la Fédération nationale de la santé (FNS) appelle tous les professionnels de santé à un arrêt partiel du travail le mercredi 23 octobre pendant une heure, soit de 11h00 à 12h00, avec le port de pancartes de protestation.

Le syndicat encourage également la signature de pétitions de condamnation pour exprimer un rejet collectif des violations des droits et acquis des professionnels de la santé. Enfin, un appel est lancé pour une participation massive à une grève nationale, accompagnée de rassemblements et de sit-in devant les directions régionales de la santé, le 30 octobre.

Le communiqué précise que cette grève s’inscrit dans la continuité de la lutte pour défendre les droits et les acquis des femmes et des hommes du secteur de la santé. Et d’indiquer que ces actions de protestation interviennent après l’échec du dialogue avec le gouvernement et l’incapacité à trouver des solutions aux revendications présentées.

Elles répondent également à de «sérieux défis» dans le secteur, notamment les menaces pesant sur le système de santé et les revenus de ses travailleurs, selon la même source, qui dit rejeter ce qu’il considère comme «un dialogue social sectoriel illégitime et faux».

Ce mouvement de protestation intervient dans un contexte de tensions entre les syndicats de la santé et le gouvernement, alors que les syndicats exigent une amélioration des conditions de travail et la protection des droits des travailleurs du secteur.