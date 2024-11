Les médecins du secteur public ont annoncé une grève nationale de trois jours, soit du 12 au 14 novembre, afin de dénoncer le silence et l’inaction des autorités gouvernementales.

Après la résolution de la crise des étudiants en médecine, les professionnels font entendre leur voix. La Commission nationale des internes et résidents (CNIR) a appelé les médecins du secteur public à une grève nationale de trois jours. Seuls les services d’urgence, de réanimation et de garde seront maintenus pour assurer la continuité des services en faveur des citoyens en cas d’urgence.

Dans un communiqué publié le 10 novembre, la CNIR indique que les médecins du public poursuivront avec détermination leurs revendications «justes» et «légitimes», soulignant que le silence des responsables «est un mépris persistant pour le rôle vital que nous jouons pour assurer la continuité des services de santé pour les citoyens».

La même source ajoute: «Nous appelons le ministère de la Santé et toutes les autorités responsables et celles qui ont de la sagesse et de la raison à intervenir de toute urgence pour résoudre cette crise étouffante, qui s’est prolongée à la lumière de la négligence inquiétante et provocatrice des ministères.»

Les blouses blanches soulignent, par ailleurs, leur détermination à faire valoir leurs droits « face à cette négligence délibérée« . Et de conclure: « Nous tenons le gouvernement et les ministères de tutelle entièrement responsables des conséquences désastreuses qui pourraient résulter de ce silence et cette négligence continus. Nous poursuivrons notre lutte légitime jusqu’à ce que toutes nos revendications soient satisfaites. »

Parmi leurs revendications principales, les médecins du public demandent l’adoption de mesures concrètes pour préserver leurs droits, notamment en ce qui concerne la revalorisation salariale, ainsi que l’amélioration des conditions de travail et la reconnaissance des diplômes supérieurs.