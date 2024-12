ElGrandeToto a récemment dévoilé à ses millions de fans la mixtape « Salgoat », son dernier projet qui affiche déjà des millions d’écoutes. Inspiré par son clash avec l’ancien chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, l’artiste nous a confié qu’il voudrait envoyer un cadeau à ce dernier.

À chaque nouvelle sortie, ElGrandeToto crée l’événement. Cette fois-ci, le buzz est né avant même que « Salgoat », sa nouvelle mixtape ne soit dévoilée. La raison? Son clash avec Abdelilah Benkirane. L’ex-chef du gouvernement avait vivement critiqué le porte-étendard du rap marocain lors d’une sortie médiatique.

Benkirane avait qualifié Toto de “salgot”, soit « scélérat » ou encore « débauché » en darija. Le rappeur a alors pour repris l’insulte à son compte en décidant de nommer sa mixtape “Salgoat”, combinant ainsi l’injure et “GOAT” (Greatest Of All Time).

Vendredi dernier, le représentant du quartier Benjdia à Casablanca a organisé une release party à Casablanca. Lors de cet évènement, ElGrandeToto a déclaré à H24Info que cette année a été bien productive. Il est aussi revenu sur sa tournée mondiale qui n’a quasiment connu que des sold-out ainsi que ses récentes nominations pour les Billboard Arabia.

Quant à Benkirane, Toto indique qu’il voudrait bien lui envoyer une version physique de « Salgoat » pour le « remercier » de l’avoir inspiré pour le nom de la mixtape. “Il me faut juste son adresse. En plus, il y a la marque Salgoat qui sort, on pourra lui envoyer des claquettes, des chaussettes, des débardeurs… Il y a tout! On peut même lui faire du sur-mesure!”, a-t-il ajouté.