Invitée de la « Grande interview » Europe 1-CNews, Samira Sitaïl, ambassadrice du Maroc en France, a déclaré que « Rabat ne peut que se réjouir de cette évolution significative de Paris, tout en sachant que cette position ne vienne pas du néant« .

La diplomate a rappelé en préambule de cet entretien qu’il y a un plan d’autonomie présenté par le Maroc depuis 2007 et que la France soutient. « Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est qu’effectivement ce soutien de la France au plan de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud est considéré dorénavant par la France comme étant la seule base pour le règlement du différend« , a-t-elle précisé Sitaïl.

Et la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France, « c’est dans l’ordre des choses et c’est en parfaite cohérence avec la position de Paris aux côtés de Rabat sur ce conflit depuis, encore une fois, au moins 2007« , a poursuivi la diplomate, rappelant que lorsque le Maroc a posé sur la table de négociation cette proposition d’autonomie, le premier pays qui l’a saluée à l’époque, évidemment, c’était la France.

Il s’agit d’un long processus: « Nous avons commencé à reconstruire cette relation qui est la nôtre depuis octobre dernier, entre les deux pays. Donc, c’est l’aboutissement de plusieurs mois de discussions où nous avons coché toutes les cases, à commencer par celle de la confiance. Et nous avons posé sur la table un certain nombre de sujets pour rénover ce partenariat, le partenariat qui est le nôtre, et en faire quelque chose d’exceptionnel. »

Samira Sitaïl a souligné que c’est le Maroc qui, dès 1982, avait proposé l’option d’un référendum pour régler ce conflit. « Nous n’avons pas réussi à mettre en place l’option du référendum tout simplement parce qu’on n’a pas pu se mettre d’accord sur le corpus électoral. Les adversaires du Maroc ont mis dans ce corpus électoral des personnes qui ne sont pas originaires des provinces du Sud. Et donc le corpus électoral n’a donc pas pu être identifié (…) Et de l’avis même des Nations unies, du représentant personnel du SG de l’ONU, Peter van Walsum, en 2008, l’option d’une indépendance était irréalisable et celle d’un référendum était non plus irréalisable« .

Sitaïl a aussi noté que le processus de décolonisation par l’Espagne n’a été initié que grâce au Maroc: « Le polisario est une création de l’ancien dictateur Mouammar Kadhafi dans un contexte géopolitique datant de 1973 qui a depuis radicalement changé. Puis c’est l’Algérie qui repris le relais après 1975. »

Enfin, interrogée sur Alger qui a rappelé son ambassadeur à Paris avant de menacer la France de sanctions, Samira Sitaïl a posé cette question à l’animateur: « Pourquoi l’Algérie n’a rien dit quand les Etats-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara?«