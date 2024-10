Le Roi Mohammed VI a appelé, vendredi, à un surcroît de mobilisation et de vigilance pour conforter durablement la position du Royaume sur la question du Sahara marocain, soulignant l’impératif de continuer à plaider la justesse de la cause nationale et à contrecarrer les manœuvres des adversaires.

« La prochaine étape exige de tous un surcroît de mobilisation et de vigilance pour conforter durablement la position de notre pays, et il importe de continuer à plaider la justesse de notre cause et à contrecarrer les manœuvres des adversaires », a affirmé le Roi dans un discours adressé au parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 4e année législative de la 11e Législature.

En effet, et dans le cadre de l’évolution positive que connaît la question du Sahara marocain, marquée par la reconnaissance des droits historiques du Maroc par des pays influents, pour ne citer que les Etats-Unis d’Amérique, la France, et l’Espagne, le souverain a souligné que les fondamentaux de la position du Royaume sur cette question « doivent être expliqués au petit nombre de pays qui continuent de prendre à contre-pied la logique du droit et de dénier les faits de l’Histoire ».

« Corrélativement, il faut s’employer à les convaincre de la légitimité de la Marocanité du Sahara à grand renfort de preuves et d’arguments juridiques, politiques, historiques et spirituels », a insisté le Roi, rappelant qu’Il avait affirmé, dès son accession au trône, Sa ferme intention de passer de la phase de gestion proprement dite à une dynamique de changement se déployant à l’intérieur comme à l’extérieur et couvrant tous les volets du dossier.

Cette démarche, a souligné le souverain, « exige de mutualiser les efforts de toutes les institutions et les instances nationales officielles, partisanes et civiles et de renforcer leur coordination, de manière à conférer l’efficacité nécessaire à leur action et à leurs mobilisations ».

Rappelant le rôle agissant de la diplomatie partisane et parlementaire pour recueillir davantage de reconnaissances en faveur de la Marocanité du Sahara et pour élargir l’appui à l’Initiative d’autonomie, en tant que seule solution à ce conflit régional, le Roi a plaidé pour plus de coordination entre les deux Chambres du Parlement à ce sujet.

A cet égard, le souverain a appelé l’institution législative à mettre en place des structures internes adaptées, dotées de profils qualifiés, en appliquant les critères de compétence et de spécialisation dans le choix des délégations, aussi bien à l’occasion des rencontres bilatérales que lors de la participation à des forums régionaux et internationaux.

Le Roi, qui a rappelé qu’il avait également appelé à sortir de l’approche purement réactive en faveur d’une logique de prise d’initiative, de fermeté et de proactivité, a mis en exergue l’action déterminée et sereine menée pendant des années par tous les moyens disponibles, et en dépit d’un contexte international difficile et complexe, afin de mettre en évidence « la justesse de la position de notre pays et faire valoir nos droits historiques légitimes sur notre Sahara ».

« Aujourd’hui, Dieu soit loué, la Vérité, qui finit toujours par supplanter toute autre considération, s’est révélée avec éclat car les Causes justes triomphent inévitablement », a soutenu le Souverain.

Le Roi a réaffirmé également que « le Maroc restera constamment ferme sur sa position et fidèle à l’esprit d’ouverture sur son environnement maghrébin et régional, contribuant ainsi au développement commun des peuples de la région, à leur sécurité et à leur stabilité ».