Benjamin Netanyahou avait montré une carte avec la mention «Sahara occidental» sur le territoire marocain. S’agit-il d’une provocation du Premier ministre dont le pays a pourtant reconnu la souveraineté marocaine sur son Sahara ?

Son bureau assure que non. Il s’agirait a surtout d’une erreur dans un court message sur X (ex-Twitter) : «sur la carte Atlas présentée lors de la déclaration du Premier ministre aujourd’hui, le nom Sahara occidental a été affiché par erreur sur le territoire du Maroc».

On the « Atlas » map presented during the Prime Minister’s statement today, the name « Western Sahara » was mistakenly displayed in the territory of Morocco.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 4, 2024