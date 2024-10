Pour la première fois, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a mis en exergue dans son rapport annuel sur le Sahara marocain, la vision Royale « pour que la côte atlantique devienne une porte d’entrée pour le commerce et l’intégration économique avec l’Afrique et les Amériques en facilitant l’accès des pays de la région du Sahel à l’Atlantique ».

En se référant au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, prononcé à l’occasion du 48e anniversaire de la Marche Verte en novembre 2023, M. Guterres a informé les membres du Conseil de sécurité de l’Initiative du Maroc visant le renforcement du rôle du Sahara marocain en tant que hub économique régional, facilitant les échanges entre l’Afrique subsaharienne et le reste du monde.

Ainsi, les membres du Conseil de sécurité sont en mesure de découvrir, preuve à l’appui, les efforts sérieux et crédibles du Royaume du Maroc, sous l’égide du Roi Mohammed VI, en faveur d’une démarche de coopération régionale et de développement qui apporte des solutions au-delà d’une approche purement sécuritaire ou militaire, et offrant aux pays africains, notamment les pays sahéliens enclavés, un accès aux infrastructures routières, portuaires et ferroviaires du Maroc.

Le rapport du Secrétaire général est une promotion diplomatique forte qui permettra à l’appareil exécutif de l’ONU d’investir dans la stratégie Royale atlantique, basée sur une coopération Sud-Sud solidaire avec ses voisins africains, en vue de sa reconnaissance formelle et son incorporation dans les politiques et projets de l’ONU.