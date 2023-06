Malte considère le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l’ONU pour faire avancer le processus vers une résolution définitive de la question du Sahara.

Cette position a été exprimée par le ministre maltais des Affaires étrangères et européennes et du commerce, Ian Borg, en visite de travail dans le Royaume, dans une Déclaration conjointe adoptée à l’issue de ses entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans ladite Déclaration conjointe, Malte encourage toutes les parties à faire preuve d’une plus grande volonté politique en faveur d’une solution définitive et à se réengager dans les efforts de l’ONU dans un esprit de réalisme et de compromis.

🇲🇦-🇲🇹| M. Nasser Bourita a reçu, aujourd’hui à Rabat, le ministre des Affaires Etrangères et Européennes et du Commerce de la République de Malte, M. Ian Borg.@MinisterIanBorg pic.twitter.com/CwawQAMeOp — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) June 5, 2023

Le ministre maltais a aussi réitéré le soutien de longue date de son pays au processus mené par l’ONU pour une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties, souligne la Déclaration.

Les deux ministres ont convenu de l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique et réaffirmé leur soutien aux résolutions 2602 et 2654 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui notaient le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique, réaliste, pratique, durable et mutuellement acceptable.

Le Royaume du Maroc et la République de Malte ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur coopération économique et commerciale, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.

Dans une déclaration conjointe rendue publique à l’issue des entretiens, tenus lundi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre maltais des Affaires étrangères et européennes et du Commerce, Ian Borg, les deux parties ont également appelé à saisir les opportunités offertes par les nouvelles chaînes de valeur.

Les deux ministres ont aussi salué l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Malte, tout en réitérant leur volonté commune de les renforcer davantage.

Dans ce cadre, les deux parties ont convenu de tenir la 2ème session de la Commission mixte maroco-maltaise à La Valette, une occasion pour donner une forte impulsion aux relations bilatérales, à travers l’exploration de nouveaux axes de coopération, d’autant plus que les deux pays constituent une porte d’entrée vers les continents africain et européen respectivement.