Lors de la réception du chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, représentant le roi Mohammed VI à la commémoration du 80e anniversaire du Débarquement de Provence, le président français, Emmanuel Macron réaffirmé la position de la France en faveur de la marocanité du Sahara.

Après l’annonce officielle de la nouvelle position de Paris dans le dossier du Sahara, vient le moment de la confirmation. Hier jeudi, à l’occasion de la commémoration du 80e anniversaire du Débarquement de Provence, le président français Emmanuel Macron a reçu le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Les deux hommes ont discuté du renforcement des relations franco-marocaines dans les domaines économique, agricole, énergétique, culturel et éducatif. L’entretien a aussi, et surtout, porté sur le dossier du Sahara et la nouvelle position de la France.

Face à son hôte, le locataire de l’Élysée a réaffirmé la reconnaissance par son pays de la marocanité du Sahara. Emmanuel Macron a notamment « redit l’engagement de la France pour avancer avec les autorités marocaines sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Maroc », écrit l’Élysée dans un communiqué.

Les deux dirigeants ont également précisé que ce nouveau partenariat stratégique entre Rabat et Paris « serait tourné vers la jeunesse marocaine et celle du continent africain. La coopération franco-marocaine est clé pour répondre aux grands défis communs, qu’ils soient industriels, technologiques ou liés au dérèglement climatique. »

Dans un message adressé au roi Mohammed VI, le président français avait, rappelons-le, annoncé officiellement qu’il « considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine« .

Le chef d’Etat français a affirmé que « pour la France, l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant« . Et d’ajouter que ce plan « constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies« .