Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé, jeudi, de renouveler pour une année le mandat de la MINURSO.

Dans cette nouvelle résolution, l’instance exécutive des Nations Unies a réaffirmé son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée par le Royaume en 2007, en tant que base sérieuse et crédible à même de clore le conflit artificiel autour du Sahara marocain, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité.

Le Conseil de sécurité « décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2025″, lit-on dans le texte de la résolution 2756, dont les Etats-Unis sont le porte-plume.

Le Conseil a également réitéré son soutien aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain visant à faire avancer le processus politique en vue d’aboutir à une solution réaliste, pragmatique et durable, basée sur le compromis.

L’organe onusien s’est, par ailleurs, félicité des mesures et initiatives prises par le Maroc, du rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l’homme à Dakhla et à Laâyoune et de l’interaction entre le Royaume et les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies.

Dans sa nouvelle résolution adoptée par 12 voix pour, deux abstentions et le «non vote» d’un membre non permanentent, en l’occurrence l’Algérie, l’instance exécutive de l’ONU a réitéré « avec force » sa demande au sujet de « l’enregistrement » des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, au sud-ouest algérien.

Au début de cette session, l’Algérie, partie principale au différend régional autour du Sahara marocain, a essuyé un nouveau revers cuisant, en voyant deux amendements qu’elle a tenté d’introduire au projet de la résolution, rejetés par les membres du Conseil de sécurité.