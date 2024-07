La ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Malawi, Nancy Tembo, a réaffirmé, mardi à Laâyoune, le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du Royaume sur tout son territoire, y compris la région du Sahara.

S’exprimant lors d’un point de presse tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’occasion de la 1ère session de la commission mixte de coopération entre les deux pays, Tembo a souligné que Lilongwe réitère son plein soutien à l’Initiative du plan marocain d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc, comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste, et salue les efforts des Nations Unies comme cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend sur le Sahara.

Pour sa part, Bourita s’est félicité de la sagesse de la diplomatie malawienne, remerciant Lilongwe pour son soutien constant et ferme à l’intégrité territoriale du Maroc, comme en témoignent l’ouverture d’un Consulat général du Malawi à Lâayoune en juillet 2021, et sa participation, en janvier 2021, à la conférence ministérielle d’appui à l’Initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, à l’invitation du Royaume et des Etats-Unis d’Amérique.