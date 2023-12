Le sous-secrétaire d’Etat américain Joshua Harris a réaffirmé, depuis Alger, le soutien constant et inamovible des Etats-Unis au plan marocain d’autonomie.

Joshua Harris s’est rendu pour la seconde fois en Algérie, en l’espace de trois seulement, pour faire d’une pierre deux coups : remettre les pendules d’Alger à l’heure concernant le Sahara et nettoyer les écuries d’Augias au sujet de l’escalade militaire nourrie par l’armée algérienne, principal fournisseur d’armes au Polisario.

Interrogé dans une interview publiée sur le site officiel de l’ambassade US à Alger, si les Etats-Unis « avaient changé leur position » de soutien au Maroc sur le Sahara, le diplomate américain a répondu, non sans « précision« , que « les États-Unis considèrent la proposition d’autonomie du Maroc comme sérieuse, crédible et réaliste, et comme une approche potentielle pour satisfaire les aspirations du peuple du Sahara occidental ».

Harris n’a pas omis de mettre l’accent, dans la même lignée, sur le fait qu’il est revenu en Algérie « pour avoir une nouvelle série de consultations (…) sur les mesures pratiques à prendre pour un processus politique réussi à l’ONU ».

Revenant sur les récentes attaques contre Es-Smara, commises par les séparatistes du Polisario, qui ont coûté la vie à un jeune civil marocain, le responsable US a mis en garde contre « l’escalade sur le terrain et l’intensification du conflit militaire », jugées selon lui d' »alarmantes » et « nous éloigneront encore plus de la solution politique dont nous avons désespérément besoin ».

Aubin à Tindouf: visite « humanitaire »

Contrairement aux rumeurs longtemps relayées par une partie de la presse algérienne, selon lesquelles l’ambassadrice américaine à Alger, Elizabeth Moore Aubin, est allée rencontrer des responsables du Polisario à Tindouf, la réponse du secrétaire d’Etat adjoint conforte celle du porte-parole du département d’Etat et confirme la caractère purement « humanitaire » de cette visite.

« Comme vous l’avez également vu, l’ambassadeur Aubin a récemment pris part à une visite de donateurs des Nations Unies à Tindouf pour se concentrer sur la réponse internationale à la situation humanitaire », rappelle-t-il à juste titre.

Les réponses de Joshua Harris ont provoqué l’ire d’une partie de l’opinion publique algérienne, notamment celle qui s’autoproclame « nationaliste« . Cette dernière estime que le responsable US « insulte l’intelligence des Algériens ».