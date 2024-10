En visite d’Etat au Maroc le président français Emmanuel Macron a prononcé ce mardi un discours devant les deux Chambres du parlement. Voici ce qu’il faut retenir.

Communauté de destins

Le président français a tout d’abord rappelé la «véritable communauté de destins» que partagent son pays et le Maroc, qui ont «surmonté les cicatrices laissées par l’épisode colonial».

Il a notamment exprimé, «comme le fit le général De Gaulle», la gratitude de la France pour les tirailleurs marocains qui ont participé à la sa libération, tout comme «les dizaines de milliers de Marocains qui contribuèrent à la reconstruction de la France et à son industrialisation».

Macron s’est également étendu sur le fort lien social entre le Maroc et la France: les importantes communautés marocaines présentes dans les grandes villes de l’Hexagone ; la forte présence de la communauté française au Maroc, la plus importante en Afrique ; les Marocains, première communauté étudiante en France ; près 5 millions de touristes français visitent le Maroc chaque année, etc.

Sahara

Emmanuel Macron a réaffirmé solennellement que « le présent et l’avenir » du Sahara occidental « s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Et d’assurer que « cette position n’est hostile à personne », en réponse aux critiques de l’Algérie, qui soutient les indépendantistes du Front Polisario.

« Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d’investissements, d’initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales », a-t-il ajouté.

« L’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue et le plan d’autonomie de 2007 » proposé par le Maroc « constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies », a insisté le président français.

« Ancrée dans l’histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l’avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales », s’est-il engagé.

Selon lui, « elle permet d’ouvrir une nouvelle page », y compris « avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale en Méditerranée avec les pays voisins du Maroc et avec l’Union européenne ».

Sahel

Au-delà du Sahara, Emmanuel Macron a évoqué la nécessité d’aboutir dans la région du Sahel à « une stabilité respectueuse des peuples ».

Il a plaidé pour des « projets de développement pour la jeunesse » qui « seule permettra non seulement la stabilité, mais de mettre fin aux routes des trafics et de la misère qui, du Golfe de Guinée à la Libye, sont ceux qui font souffrir le continent africain et le continent européen ».

La France « a été accusée par certains de tous les maux, bien injustement, car pendant une décennie, elle a évité l’effondrement de plusieurs Etats face au terrorisme et à des califats territoriaux », a déploré le président français. Il a assuré vouloir, « avec humilité », « bâtir une stratégie partenariale nouvelle » dans la région.

Coupe du monde 2030

Le président français a aussi évoqué la « passion partagée » du Maroc et de la France pour le football. « Je souhaite que l’accueil de la Coupe du monde par le Maroc en 2030 soit le succès auquel nous sommes impatients de participer », a-t-il affirmé.

« S’il est un domaine où nous persistons à nous opposer, c’est uniquement le football », a plaisanté Emmanuel Macron, évoquant le match remporté par la France face au Maroc (2-0) lors de la demi-finale du Mondial-2022, qui « restera l’un des grands moments de la Coupe du monde », a-t-il poursuivi.

« Vos joueurs font rêver nos championnats », a ajouté le président de la République, en référence au joueur Achraf Hakimi qui évolue au PSG, ou encore l’international marocain Amine Harit, qui joue sous les couleurs de l’OM. « C’est une des choses qui réconcilie le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille« , a affirmé Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a par ailleurs appelé à une « coopération naturelle et fluide » avec le Maroc contre « l’immigration illégale », et à « davantage encore de résultats » en la matière.

Immigration et narcotrafic

Le président français a estimé que le « partenariat d’exception renforcé » conclu la veille avec le roi Mohammed VI devait notamment porter sur « l’immigration illégale et la nécessité d’une coopération naturelle et fluide en matière consulaire ».

Il faisait allusion à la volonté de la France que le Maroc reprenne plus facilement ses ressortissants que les autorités françaises décident d’expulser. « Nous avons besoin de davantage encore de résultats », a-t-il ajouté, évoquant également la « lutte contre les trafics de toute nature », notamment le « narcotrafic qui nécessite une coopération judiciaire très étroite et encore plus rapide ».

Au-delà de l’immigration illégale, M. Macron a également plaidé pour « jeter les bases d’une circulation naturelle des personnes afin de faire bien davantage ensemble en matière de recherche de projets, de création d’entreprises, comme autant d’opportunités offertes à ces talents ».

« Des initiatives bienvenues ont été prises ces derniers mois, notamment à l’intention des alumni (étudiants, ndlr) marocains de l’enseignement supérieur français, qui reçoivent désormais automatiquement un visa de circulation. Il nous faut continuer de viser plus haut et je souhaite avec le Maroc, faire une expérimentation pilote en la matière », a-t-il ajouté, sans détailler davantage.

Nouveau partenariat

En ce 25e anniversaire du règne de Mohammed VI, « je vois l’occasion et la nécessité d’écrire ce livre nouveau », a lancé le chef de l’Etat, ajoutant que c’est « même un devoir stratégique » entre la France et le Maroc, mais aussi entre « l’Union européenne et le Maghreb et au-delà ».

Il a ainsi invité le roi Mohammed VI à signer un nouveau « cadre stratégique » bilatéral en 2025 à Paris à l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration qui scella l’indépendance du Maroc de la France, à la Celle-Saint-Cloud le 6 novembre 1955.

Nouveaux contrats

Macron clôturera cette après-midi les Rencontres entrepreneuriales Maroc-France, l’occasion d’engranger de nouveaux contrats après les 22 accords signés la veille en présence du monarque. Il participera par la suite à une séquence dédiée aux jeux vidéo en présence de professionnels français et marocains, afin d’aider au développement de la filière au Maroc.