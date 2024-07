La France a informé les autorités algériennes de sa décision de soutenir «sans équivoque et sans nuance» le plan d’autonomie pour le Sahara marocain sous la souveraineté de Rabat, révèle un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien publié ce jeudi sur X.

La France s’apprête à apporter son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara et c’est le ministère algérien des Affaires étrangères qui en fait l’annonce.

«La décision a été communiquée officiellement aux autorités algériennes par les autorités françaises ces derniers jours», affirme le département d’Ahmed Attaf dans un communiqué rendu public, ce jeudi.

Selon la même source, l’Algérie a exprimé, sa «profonde désapprobation» de la décision «inattendue, inopportune et contre-productive» de la France, affirmant que le gouvernement algérien «tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française» et dont le gouvernement français «assume seul la pleine et entière responsabilité».

La décision des autorités algériennes n’a pas tardé. «Le Gouvernement algérien a pris connaissance avec un grand regret et une profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive du gouvernement français apportant un soutien sans équivoque et sans nuance au plan d’autonomie sur le Sahara Occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine», a indiqué le MAE algérien dans son communiqué.

Dans un ton menaçant qui n’a rien de diplomatique, l’Algérie considère que «la décision française relève manifestement d’un calcul politique douteux, d’un apriori moralement contestable et de lectures juridiques que rien ne conforte et rien ne justifie».

Cette position française, a-t-il poursuivi, «est d’autant plus malvenue qu’elle émane d’un membre permanent du Conseil de Sécurité sensé agir en conformité avec les décisions de cet organe d’une manière particulière et avec la légalité internationale d’une manière générale».

Le Gouvernement algérien considère que la décision française «ne sert absolument pas l’objectif de la paix au Sahara Occidental, qu’elle aide à prolonger une impasse et qu’elle justifie et aide à consolider le fait accompli colonial dans ce territoire».

«Le Gouvernement algérien tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le Gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité», a conclu le communiqué.